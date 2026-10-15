Z prezydentem do USA polecieli przedstawiciele ośmiu firm: Znamy ich nazwy

We wrześniu prezydent Karol Nawrocki udał się do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz szczyt gospodarczy Polish-American Economic Summit.

W ramach nowej inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu” głowie państwa towarzyszyła delegacja polskich przedsiębiorców, których wyjazd miał wspomóc ich zagraniczną ekspansję.

Odpowiadając na pytania „Super Expressu”, Kancelaria Prezydenta ujawniła listę ośmiu uczestniczących podmiotów.

Biznes na pokładzie samolotu prezydenta

We wrześniu prezydent Karol Nawrocki przez kilka dni przebywał w USA. Głównym powodem wizyty była obecność na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz spotkania z Polonią. Ważną rolę odgrywały jednak kwestie ekonomiczne. Prezydent wziął udział w Polish-American Economic Summit – wydarzeniu łączącym biznes z Polski i USA.

Jeszcze przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, Marcin Przydacz, powiadomił, że w ramach nowej inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu” wraz z prezydentem do USA uda się grupa około 40 polskich przedsiębiorców. Ich wyjazd miał na celu ułatwienie im ekspansji na rynku amerykańskim i zachęcenie tamtejszych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia Kancelaria Prezydenta zapewniła przedsiębiorcom przeloty oraz transport w miejscu docelowym. Pozostałe wydatki – w tym noclegi, wyżywienie, dojazdy na miejsce zbiórki czy opłaty wizowe – pokrywali sami uczestnicy. KPRP zastrzegła sobie również prawo do ostatecznej selekcji zgłoszonych firm.

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Do niedawna nie było wiadomo, jakie przedsiębiorstwa wysłały swoich delegatów w ramach „Prezydenckiego Pokładu Biznesu”. Kancelaria Prezydenta w odpowiedzi na pytania „Super Expressu” przesłała jednak listę firm. Okazuje się, że w delegacji do Stanów Zjednoczonych uczestniczyli przedstawiciele ośmiu podmiotów:

Listy wybranych firm

Sokołów – jeden z największych producentów i przetwórców mięsnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma dysponuje licznymi zakładami produkcyjnymi w całym kraju i należy do międzynarodowej grupy Danish Crown.

– jeden z największych producentów i przetwórców mięsnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma dysponuje licznymi zakładami produkcyjnymi w całym kraju i należy do międzynarodowej grupy Danish Crown. Evertwin – startup technologiczny z obszaru sztucznej inteligencji. Firma zajmuje się tworzeniem licencjonowanych „cyfrowych bliźniaków” (AI twins) twórców internetowych na potrzeby generowania wideo-reklam UGC.

– startup technologiczny z obszaru sztucznej inteligencji. Firma zajmuje się tworzeniem licencjonowanych „cyfrowych bliźniaków” (AI twins) twórców internetowych na potrzeby generowania wideo-reklam UGC. Wimba Poland – firma z branży PetTech, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji ortez i protez rehabilitacyjnych dla zwierząt. Do wytwarzania sprzętu ortopedycznego wykorzystuje technologie druku 3D.

– firma z branży PetTech, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji ortez i protez rehabilitacyjnych dla zwierząt. Do wytwarzania sprzętu ortopedycznego wykorzystuje technologie druku 3D. Airly – spółka technologiczna dostarczająca globalny, inteligentny system monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Firma produkuje czujniki i udostępnia zaawansowaną aplikację analityczną dla miast oraz firm.

– spółka technologiczna dostarczająca globalny, inteligentny system monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Firma produkuje czujniki i udostępnia zaawansowaną aplikację analityczną dla miast oraz firm. Sensorbite – spółka działająca w branży kosmicznej oraz geospatial AI. Zajmuje się błyskawiczną analityką przestrzenną, łącząc dane satelitarne, systemy GIS oraz sztuczną inteligencję do prognozowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Firma funkcjonuje w ramach inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC Poland).

– spółka działająca w branży kosmicznej oraz geospatial AI. Zajmuje się błyskawiczną analityką przestrzenną, łącząc dane satelitarne, systemy GIS oraz sztuczną inteligencję do prognozowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Firma funkcjonuje w ramach inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC Poland). Zowie Europe – przedsiębiorstwo technologiczne rozwijające platformę agentów AI do automatyzacji obsługi klienta i wsparcia sprzedaży e-commerce. Na jej czele stoi współzałożycielka i prezeska, Maja Schaefer.

– przedsiębiorstwo technologiczne rozwijające platformę agentów AI do automatyzacji obsługi klienta i wsparcia sprzedaży e-commerce. Na jej czele stoi współzałożycielka i prezeska, Maja Schaefer. CloudFerro – spółka technologiczna dostarczająca profesjonalne usługi chmury obliczeniowej dla sektora kosmicznego i badawczego. Przetwarza i przechowuje duże ilości mikrosatelitarnych danych obserwacji Ziemi.

– spółka technologiczna dostarczająca profesjonalne usługi chmury obliczeniowej dla sektora kosmicznego i badawczego. Przetwarza i przechowuje duże ilości mikrosatelitarnych danych obserwacji Ziemi. MB Pneumatyka – rodzinna firma inżynieryjna, zajmuje się projektowaniem i produkcją specjalistycznych złączy pneumatycznych do układów hamulcowych i zawieszeń w pojazdach użytkowych.

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