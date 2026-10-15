Z prezydentem do USA polecieli przedstawiciele ośmiu firm: Znamy ich nazwy

- We wrześniu prezydent Karol Nawrocki udał się do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz szczyt gospodarczy Polish-American Economic Summit.
- W ramach nowej inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu” głowie państwa towarzyszyła delegacja polskich przedsiębiorców, których wyjazd miał wspomóc ich zagraniczną ekspansję.
- Odpowiadając na pytania „Super Expressu”, Kancelaria Prezydenta ujawniła listę ośmiu uczestniczących podmiotów.
Biznes na pokładzie samolotu prezydenta
We wrześniu prezydent Karol Nawrocki przez kilka dni przebywał w USA. Głównym powodem wizyty była obecność na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz spotkania z Polonią. Ważną rolę odgrywały jednak kwestie ekonomiczne. Prezydent wziął udział w Polish-American Economic Summit – wydarzeniu łączącym biznes z Polski i USA.
Jeszcze przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, Marcin Przydacz, powiadomił, że w ramach nowej inicjatywy „Prezydencki Pokład Biznesu” wraz z prezydentem do USA uda się grupa około 40 polskich przedsiębiorców. Ich wyjazd miał na celu ułatwienie im ekspansji na rynku amerykańskim i zachęcenie tamtejszych inwestorów do lokowania kapitału w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia Kancelaria Prezydenta zapewniła przedsiębiorcom przeloty oraz transport w miejscu docelowym. Pozostałe wydatki – w tym noclegi, wyżywienie, dojazdy na miejsce zbiórki czy opłaty wizowe – pokrywali sami uczestnicy. KPRP zastrzegła sobie również prawo do ostatecznej selekcji zgłoszonych firm.
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Do niedawna nie było wiadomo, jakie przedsiębiorstwa wysłały swoich delegatów w ramach „Prezydenckiego Pokładu Biznesu”. Kancelaria Prezydenta w odpowiedzi na pytania „Super Expressu” przesłała jednak listę firm. Okazuje się, że w delegacji do Stanów Zjednoczonych uczestniczyli przedstawiciele ośmiu podmiotów:
Listy wybranych firm
- Sokołów – jeden z największych producentów i przetwórców mięsnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma dysponuje licznymi zakładami produkcyjnymi w całym kraju i należy do międzynarodowej grupy Danish Crown.
- Evertwin – startup technologiczny z obszaru sztucznej inteligencji. Firma zajmuje się tworzeniem licencjonowanych „cyfrowych bliźniaków” (AI twins) twórców internetowych na potrzeby generowania wideo-reklam UGC.
- Wimba Poland – firma z branży PetTech, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji ortez i protez rehabilitacyjnych dla zwierząt. Do wytwarzania sprzętu ortopedycznego wykorzystuje technologie druku 3D.
- Airly – spółka technologiczna dostarczająca globalny, inteligentny system monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Firma produkuje czujniki i udostępnia zaawansowaną aplikację analityczną dla miast oraz firm.
- Sensorbite – spółka działająca w branży kosmicznej oraz geospatial AI. Zajmuje się błyskawiczną analityką przestrzenną, łącząc dane satelitarne, systemy GIS oraz sztuczną inteligencję do prognozowania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Firma funkcjonuje w ramach inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC Poland).
- Zowie Europe – przedsiębiorstwo technologiczne rozwijające platformę agentów AI do automatyzacji obsługi klienta i wsparcia sprzedaży e-commerce. Na jej czele stoi współzałożycielka i prezeska, Maja Schaefer.
- CloudFerro – spółka technologiczna dostarczająca profesjonalne usługi chmury obliczeniowej dla sektora kosmicznego i badawczego. Przetwarza i przechowuje duże ilości mikrosatelitarnych danych obserwacji Ziemi.
- MB Pneumatyka – rodzinna firma inżynieryjna, zajmuje się projektowaniem i produkcją specjalistycznych złączy pneumatycznych do układów hamulcowych i zawieszeń w pojazdach użytkowych.