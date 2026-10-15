Pilna narada u Nawrockiego pod osłoną nocy. Pojawili się Czarnek i Morawiecki

Prezydent Karol Nawrocki odwołał wizytę w Słowenii i osobiście zaangażował się w sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego decyzja o anulowaniu podróży była bezpośrednią reakcją na wydarzenia w TK, gdzie udał się, by spotkać się z sędziami.

Jego decyzja o anulowaniu podróży była bezpośrednią reakcją na wydarzenia w TK, gdzie udał się, by spotkać się z sędziami. Wydarzenia w TK, które doprowadziły do reakcji Prezydenta, dotyczyły ślubowania sędziego Macieja Berka i towarzyszących temu zamieszek. Berek złożył ślubowanie z kontrowersyjną formułą, a przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek manifestantów z policją.

Berek złożył ślubowanie z kontrowersyjną formułą, a przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek manifestantów z policją. Prezydent Nawrocki spotkał się w środę wieczorem z politykami PiS i Rozwoju Plus. Kancelaria Prezydenta nie podała szczegółów rozmów, ale politycy ujawnili, że dotyczyły one obrony praworządności Trybunału oraz przyszłości Polski.

W obliczu narastającego napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego, Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na odwołanie swojej dwudniowej wizyty w Słowenii, zaplanowanej na czwartek i piątek. Informację tę przekazał w środę wieczorem Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Jak dodał Bogucki, Prezydent Nawrocki osobiście udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w środę, aby spotkać się z obecnymi tam sędziami, co podkreślało wagę sytuacji.

Wydarzenie w Trybunale Konstytucyjnym

Decyzje Prezydenta Nawrockiego były bezpośrednią konsekwencją serii zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie oraz wokół Trybunału Konstytucyjnego. Centralnym punktem było ślubowanie Macieja Berka, nowo wybranego we wrześniu sędziego TK. Złożył on rotę ślubowania w Sejmie, używając kontrowersyjnej formuły "wobec prezydenta".

Następnie, formalnie złożył ślubowanie na piśmie, potwierdzone notarialnie, w Kancelarii Prezydenta RP. Po tych czynnościach, Maciej Berek, w towarzystwie innych sędziów wybranych przez Sejm w bieżącej kadencji, udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z Prezesem Trybunału, Bogdanem Święczkowskim. Równolegle, przed budynkiem TK, miały miejsce zamieszki i przepychanki między zgromadzonymi manifestantami a funkcjonariuszami policji.

Nocne spotkanie z prezydentem

Wieczorem Karol Nawrocki przeprowadził spotkania z prominentnymi postaciami z PiS oraz partii Rozwój Plus. Kancelaria Prezydenta RP nie podała do publicznej wiadomości szczegółów ani tematyki tych rozmów. Informacje na ten temat pojawiły się jedynie za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie politycy uczestniczący w spotkaniu zamieścili swoje relacje.

Przemysław Czarnek, typowany przez PiS na kandydata na premiera, jako pierwszy opublikował zdjęcie.

- Panie prezydencie Karolu Nawrocki, dziękuję za długą rozmowę, która była wielką inspiracją nie tylko do rozmów z czołowymi polskimi przedsiębiorcami w Małopolsce, ale przede wszystkim do dzisiejszych działań w obronie praworządnego Trybunału Konstytucyjnego - skomentował.

Panie Prezydencie @NawrockiKn , dziękuję za długą rozmowę, która była wielką inspiracją nie tylko do rozmów z czołowymi polskimi przedsiębiorcami w Małopolsce, ale przede wszystkim do dzisiejszych działań w obronie praworządnego Trybunału Konstytucyjnego. 🇵🇱 https://t.co/nFNvkmFaNc— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) October 14, 2026

Niedługo potem, lider Rozwoju Plus, Mateusz Morawiecki, również zamieścił post, komentując spotkanie w następujący sposób.

- Dobra, konkretna rozmowa z Prezydentem RP Karolem Nawrockim o bezpieczeństwie, gospodarce i przyszłości Polski. Polska musi iść do przodu. Czas wrzucić wyższy bieg! - przekazał Morawiecki.

Dobra, konkretna rozmowa z Prezydentem RP @NawrockiKn o bezpieczeństwie, gospodarce i przyszłości Polski. 🇵🇱 Polska musi iść do przodu. Czas wrzucić wyższy bieg! https://t.co/OLII0bC6j7— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 14, 2026

Apel Czarnka

Warto również zaznaczyć, że Przemysław Czarnek już wcześniej wystosował apel do społeczeństwa o udział w manifestacji, która ma odbyć się w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym. W swoim wezwaniu podkreślił:

- To moment, w którym nie można stać z boku. Kto chce bronić niezależności polskich instytucji, w sobotę powinien być z nami - zaapelował.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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