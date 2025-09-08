Wzruszający moment wizyty Nawrockiego. Odda hołd przy Sercu Piłsudskiego

Karol Nawrocki rozpoczął pierwszą wizytę na Litwie

Spotkał się w Wilnie z prezydentem Gitanasem Nausedą

Tematy rozmów: bezpieczeństwo, Rosja, współpraca wschodniej flanki NATO

W planach odwiedziny w Ostrej Bramie, na Antokolu i na Rossie

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Rano w Wilnie doszło do spotkania Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, przywódcy odbyli rozmowę w cztery oczy, a następnie w gronie delegacji. Zaplanowana jest także wspólna konferencja prasowa. Przydacz podkreślił, że Litwa jest dla Polski kluczowym partnerem w regionie.

– Wschodnia flanka NATO musi ze sobą współpracować, komunikować się i tworzyć instrumenty nacisku na dalej położonych partnerów – zaznaczył.

W cieniu wizyty w Waszyngtonie

Doradca prezydenta przypomniał, że niedawno Karol Nawrocki odwiedził Stany Zjednoczone i spotkał się z Donaldem Trumpem.

– To, co udało się wówczas uzyskać, to zapewnienie o obecności wojskowej USA w Polsce jako stabilizatora regionu Europy Środkowej – mówił Przydacz.

Jak dodał, Polska będzie musiała pracować nad tym, aby w orbicie zainteresowania sojuszników pozostawały także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wymiar symboliczny: Ostra Brama i Rossa

W poniedziałek po południu prezydenci Polski i Litwy odwiedzą Ostrą Bramę, a następnie Nawrocki uda się na dwie nekropolie w stolicy Litwy. Na cmentarzu na Antokolu złoży kwiaty przy Memoriale Poległych za Niepodległość Litwy i w kwaterze polskich żołnierzy.

Kolejnym punktem będzie cmentarz na Rossie, miejsce szczególne dla polskiej historii. Prezydent odda hołd przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa Maria Piłsudska i serce Józefa Piłsudskiego, a także w Kaplicy Powstańców Styczniowych.

Spotkania polityczne i z Polonią

W planach Nawrockiego jest także rozmowa z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem oraz spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości na uroczystości w ambasadzie RP. Prezydent ma się też spotkać z desygnowaną na premier Ingą Ruginiene, która formuje nowy rząd po dymisji Gintautasa Paluckasa w związku z aferą korupcyjną.

Kierunek północ

Jeszcze tego samego dnia Karol Nawrocki uda się do Helsinek. We wtorek spotka się tam z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, kontynuując intensywną serię zagranicznych wizyt, które mają wzmocnić pozycję Polski w regionie.

Prezydent RP @NawrockiKn w #Wilno: Nasze spotkanie dotyczyło wspólnych reakcji wobec zagrożenia. Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować naszą współpracę militarną. Przed nami wiele wyzwań gospodarczych i ekonomicznych. Omówiliśmy kwestię współpracy także wobec wspólnych…— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 8, 2025

