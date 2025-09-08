Niespodziewane słowa Czarnka o Nawrockim. „To dopiero początek”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-08 9:12

Polityczna bomba wybuchła na antenie Radia Republika. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i jeden z najbardziej lojalnych polityków obozu prawicy, wygłosił mocne oświadczenie dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego. Według niego czerwcowe zwycięstwo wyborcze było dopiero początkiem, a prawdziwa walka rozegra się teraz.

  • Przemysław Czarnek: „Za zwycięstwem Nawrockiego musi iść następny cios”
  • Były minister edukacji chce upadku rządu Tuska i powstania „koalicji polskich spraw”
  • Ostrzegł przed „zorganizowanym działaniem antyamerykańskim” rządu
  • Krytykował Andrzeja Klicha i Radosława Sikorskiego za osłabianie relacji z USA
  • W ocenie Czarnka Polska ma dziś kluczowe znaczenie w starciu Zachodu z Chinami

„Za zwycięstwem musi iść cios”

Były minister edukacji narodowej stwierdził w Radiu Republika, że wybór Karola Nawrockiego na prezydenta był kluczowy dla utrzymania suwerenności Polski. Ale, jak zaznaczył, sam fakt zwycięstwa nie wystarczy. Czarnek otwarcie wezwał do obalenia rządu Donalda Tuska i utworzenia nowej „koalicji polskich spraw”. W jego opinii tylko wtedy potencjał prezydentury Nawrockiego może być wykorzystany w pełni.

– Zwycięstwo 1 czerwca Karola Nawrockiego było niezwykle ważnym krokiem w kierunku utrzymania niepodległości i suwerenności państwa polskiego. Ale za tym musi iść następny cios, to znaczy upadek tego rządu i przejęcie władzy przez jakąś koalicję polskich spraw. Bo inaczej nie będziemy w stanie wykorzystywać wielkiego potencjału prezydenta Karola Nawrockiego w całości – stwierdził Przemysław Czarnek w Radiu Republika.

Geopolityczne ostrzeżenie

Czarnek sięgnął też po szeroki kontekst międzynarodowy. Zwrócił uwagę, że Rosja w praktyce została gospodarczo uzależniona od Chin, co sprawia, że Polska znalazła się w samym centrum geopolitycznej rozgrywki między Wschodem a Zachodem. W tym układzie, jak podkreślił, kluczowe znaczenie ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a każde jego osłabienie może zagrozić bezpieczeństwu kraju.

Zarzuty o antyamerykanizm

Były szef resortu edukacji oskarżył rząd o prowadzenie „zorganizowanej akcji antyamerykańskiej”. Jako przykład wskazał utrzymywanie na stanowisku Andrzeja Klicha, który, jak przypomniał, miał krytykować Stany Zjednoczone. W ostrych słowach ocenił także działania Radosława Sikorskiego, twierdząc, że szef MSZ „drwi” z Karola Nawrockiego i „torpeduje” jego dyplomatyczne inicjatywy.

Awantura o edukację zdrowotną. Polska kłóci się o lekcje dla dzieci

Polityczna bomba w eterze

Słowa Przemysława Czarnka to kolejny dowód na to, że spór między Pałacem Prezydenckim a rządem Donalda Tuska nie tylko nie słabnie, ale przybiera na sile. Zwolennicy Nawrockiego zaczynają mówić wprost o potrzebie przejęcia władzy, a sama prezydentura przedstawiana jest jako ostatnia szansa na obronę polskich interesów w obliczu globalnych napięć.

