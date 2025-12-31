Radosław Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Ukrainy. Jakie są szanse na pokój?

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, przeprowadził rozmowę telefoniczną ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Andrijem Sybihą. Spotkanie to miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących bezpieczeństwa regionalnego, procesu pokojowego oraz dwustronnych relacji polsko-ukraińskich.

Jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, głównymi tematami rozmowy były: aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Ukrainie oraz w całym regionie, co jest szczególnie istotne w kontekście trwającego konfliktu. Ministrowie dyskutowali także o perspektywach i wyzwaniach związanych z procesem pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny. Ważnym punktem były kluczowe aspekty agendy dwustronnej, takie jak prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, które mają znaczenie dla historycznych relacji między Polską a Ukrainą. Resort podkreślił, że istotnym tematem była również kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, w tym w procesie jej integracji z Unią Europejską.

Szanse na pokój

Rozmowa Sikorskiego z Sybihą wpisuje się w szerszy kontekst intensywnych działań dyplomatycznych na rzecz pokoju w Ukrainie. Wcześniej premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach na wysokim szczeblu z liderami europejskimi, premierem Kanady Markiem Carneyem, szefami instytucji europejskich oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Po tych rozmowach premier Tusk wyraził przekonanie, że pokój w Ukrainie jest "na horyzoncie", podkreślając znaczenie koordynacji działań rządu i prezydenta na arenie międzynarodowej. Na Florydzie w USA odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poświęcone zakończeniu wojny.

Po rozmowach obaj przywódcy przeprowadzili wideokonferencję z europejskimi liderami, w której Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Premier Tusk dzień wcześniej rozmawiał z przywódcami UE i NATO o szansach na pokój w Ukrainie. W rozmowach tych panowała zgoda co do kluczowej roli "konkretnych i pewnych" gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Te wydarzenia świadczą o wzmożonej aktywności dyplomatycznej na wielu szczeblach, mającej na celu znalezienie trwałego rozwiązania konfliktu w Ukrainie i zapewnienie stabilności w regionie.

