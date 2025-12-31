Radosław Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Ukrainy. Jakie są szanse na pokój?

Wicepremier Sikorski rozmawiał z ukraińskim odpowiednikiem o bezpieczeństwie regionalnym i procesie pokojowym.

Omówiono aktualną sytuację w Ukrainie, perspektywy pokoju oraz dwustronne relacje, w tym wsparcie dla integracji Ukrainy z UE.

Rozmowa wpisuje się w szersze działania dyplomatyczne na rzecz pokoju, a premier Tusk widzi go "na horyzoncie".

Jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, głównymi tematami rozmowy były: aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Ukrainie oraz w całym regionie, co jest szczególnie istotne w kontekście trwającego konfliktu. Ministrowie dyskutowali także o perspektywach i wyzwaniach związanych z procesem pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny. Ważnym punktem były kluczowe aspekty agendy dwustronnej, takie jak prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, które mają znaczenie dla historycznych relacji między Polską a Ukrainą. Resort podkreślił, że istotnym tematem była również kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, w tym w procesie jej integracji z Unią Europejską.

Szanse na pokój

Rozmowa Sikorskiego z Sybihą wpisuje się w szerszy kontekst intensywnych działań dyplomatycznych na rzecz pokoju w Ukrainie. Wcześniej premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach na wysokim szczeblu z liderami europejskimi, premierem Kanady Markiem Carneyem, szefami instytucji europejskich oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Po tych rozmowach premier Tusk wyraził przekonanie, że pokój w Ukrainie jest "na horyzoncie", podkreślając znaczenie koordynacji działań rządu i prezydenta na arenie międzynarodowej. Na Florydzie w USA odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poświęcone zakończeniu wojny.

Po rozmowach obaj przywódcy przeprowadzili wideokonferencję z europejskimi liderami, w której Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Premier Tusk dzień wcześniej rozmawiał z przywódcami UE i NATO o szansach na pokój w Ukrainie. W rozmowach tych panowała zgoda co do kluczowej roli "konkretnych i pewnych" gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Te wydarzenia świadczą o wzmożonej aktywności dyplomatycznej na wielu szczeblach, mającej na celu znalezienie trwałego rozwiązania konfliktu w Ukrainie i zapewnienie stabilności w regionie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem