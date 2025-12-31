Premier Tusk informuje o zagrożeniach dla infrastruktury. Co wiemy o sytuacji w kraju?

Tusk alarmuje: zagrożone drogi, kolej i lotniska
Premier Donald Tusk na bieżąco otrzymuje meldunki od służb i ministrów dotyczące sytuacji w rejonach zagrożonych zalaniem. W swoim komunikacie wyraźnie wymienił drogi, kolej i lotniska, co sugeruje, że potencjalne zagrożenie może mieć szeroki wpływ na funkcjonowanie infrastruktury transportowej kraju. W obliczu tych doniesień, o godzinie 16:00 zaplanowano pilne posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym premier weźmie osobisty udział.
Czy PiS się rozpadnie? Sondaż pokazuje, co myślą Polacy, a w partii trwa walka o władzę
Co oznacza udział premiera w sztabie kryzysowym?
Udział premiera w posiedzeniu sztabu kryzysowego to sygnał najwyższego poziomu alarmu. Zazwyczaj oznacza to konieczność koordynacji działań na szeroką skalę, angażującą różne służby, administrację państwową oraz resorty. Celem jest szybkie i skuteczne reagowanie na bieżącą sytuację oraz minimalizowanie potencjalnych szkód. Na tym etapie nie podano konkretnych decyzji, które mogą zapaść podczas spotkania, jednak można spodziewać się komunikatów i zaleceń dla mieszkańców zagrożonych terenów tuż po jego zakończeniu.
„Na bieżąco odbieram informacje od służb i ministrów o sytuacji na drogach, kolejach, lotniskach i miejscach zagrożonych zalaniem. O 16.00 wezmę udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego” — napisał premier we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Jak przygotować się na ryzyko zalania?
W obliczu rosnącego ryzyka zalania kluczowe jest szybkie reagowanie i śledzenie bieżących ostrzeżeń. Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni:
- Obserwować komunikaty: Regularnie sprawdzać informacje publikowane przez lokalne służby i samorządy. To one dysponują najbardziej aktualnymi danymi i zaleceniami.
- Zabezpieczyć mienie: Przenieść wartościowe przedmioty z piwnic i najniższych kondygnacji na wyższe piętra. Warto również przygotować worki z piaskiem lub inne bariery, które mogą ograniczyć napływ wody.
- Unikać zalanych dróg: Pod żadnym pozorem nie próbować przejeżdżać przez podtopione odcinki dróg. Woda może ukrywać głębokie dziury, zerwane nawierzchnie lub inne przeszkody, a nurt może porwać pojazd.
Pamiętajmy, że szybka reakcja i odpowiednie przygotowanie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko strat i zapewnić bezpieczeństwo.
Poniżej galeria zdjęć: Premier Donald Tusk ruszył na pomoc żonie