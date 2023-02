Mariusz Błaszczak uznany Człowiekiem Wolności Roku 2022 przez tygodnik "Sieci". Kaczyński wzruszony: Drogi Mariuszu z głębi serca Ci winszuję

Mariusz Błaszczak jest ostatnio bardzo doceniany, wystarczy wspomnieć o niedawnym sondażu prezydenckim, w którym uplasował się w na pierwszym miejscu. A teraz zaś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak został uznany Człowiekiem Wolności Roku 2022 przez tygodnik "Sieci". Niestety, na uroczystej gali uhonorowania szefa MON nie pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jednak nie zapomniał o laureacie narody tygodnika. Wystosował list, który został odczytany przez sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. Kaczyński napisał w liście: - Niezmiernie się cieszę, iż tytuł „Człowieka Wolności 2022” został przyznany wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. To wyjątkowo trafny wybór. Jest bowiem zasługą pana ministra, że Polki i Polacy mogą czuć się coraz bezpieczniej. (…) To panu ministrowi zawdzięczamy, ze Wojsko Polskie wzrasta liczebnie i modernizuje się w szybkim tempie. Drogi Mariuszu z głębi serca Ci winszuję tego tytułu i dziękuję za to, co robisz dla Polski - podziękował prezes PiS.

Premier podziękował Mariuszowi Błaszczakowi

W uroczystości brał natomiast udział premier Mateusz Morawiecki, który powiedział: - Właśnie teraz, kiedy żyjemy w momencie zwrotnym historii, potrzeba jest ludzi takich jak pan premier Mariusz Błaszczak, którzy - jestem o tym przekonany - zrobią wszystko, i to zrobią dobrze, aby umocnić siłę polskiej armii, aby podnieść ją na poziom, przy którym będziemy mogli powiedzieć: "tak, polska wolność jest bezpieczna, polska wolność, choć zagrożona, jak od ponad tysiąca lat, jednak jest dziś bezpieczna dzięki temu, co zrobił rząd i obóz PiS z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele" - podkreśłił.

W gali wzięli udział także m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier szef MKiDN Piotr Gliński, szef MS Zbigniew Ziobro, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz prezes TK Julia Przyłębska, prezes NBP Adam Glapiński, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzyści i przedstawiciela duchowieństwa.

Sonda Jak oceniasz szefa MON, Mariusza Błaszczaka? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle

W. CZARZASTY: MARIUSZ BŁASZCZAK ZMĄDRZAŁ, BĘDĄ PATRIOTY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska potęgą militarną Europy? Wojskowy ekspert studzi entuzjazm.

Posłuchaj, jak liczna i wyposażona jest obecnie polska armia.