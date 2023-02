i Autor: Robert Gardzinski / Forum Premier Mateusz Morawiecki

Specjalny list

Premier Morawiecki: Nie zostawimy seniorów bez wsparcia

Premier Mateusz Morawiecki napisał specjalny list do wszystkich seniorów: - Seniorzy są dla rządu Prawa i Sprawiedliwości oczkiem w głowie. Konsekwentna waloryzacja świadczeń, emerytura bez podatku, 13. i 14. emerytury – to konkretne sprawy, o które zadbaliśmy. Od 2015 r. sytuacja polskich seniorów zmieniła się nie do poznania. I nadal będziemy robić wszystko, aby zapewnić każdemu emerytowi godne życie - podkreśla szef rządu w "Super Expressie".