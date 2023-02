Samorządowcy mocno namieszają w wyborach 2023? "To być albo nie być dla samorządu w Polsce"

Wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu będą najważniejszym wydarzeniem politycznym w tym roku. Ale opinie publiczną elektryzują równie mocno wybory, które będą w 2025 roku, czyli prezydenta Polski. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, mógłby je wygrać Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i główny kontrkandydat urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach na prezydenta RP w 2020 roku. Tak wynika z najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego dla portalu StanPolityki.pl. Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 35,69 proc. ankietowanych. To pierwszy sondaż prezydencki, jaki ten serwis w tym roku przeprowadził. Co ważne, w sondażu zostali uwzględnieni po raz pierwszy:

Mariusz Błaszczak może powalczyć o fotel prezydenta RP i zastąpić Andrzeja Dudę

Drugie miejsce w sondażu przypadło Mariuszowi Błaszczakowi. Szefa MON-u jako przyszłego prezydenta Polski wskazała aż 1/3 głosujących, a dokładnie 30,65 proc. osób. Warto podkreślić, że Błaszczak w sondażu debiutuje. Trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni - 11,64 proc. Sporym zaskoczeniem jest czwarte miejsce debiutującego w sondażu Sławomira Mentzena, który zdobył 8.43 proc. poparcia. Pozostali: Władysław Kosiniak-Kamysz, Adam Bodnar i Magdalena Biejat otrzymali poniżej 5 proc. głosów ankietowanych.

Dodajmy, że badanie zostało zrealizowane w dniach: w dniach 10-15.01.2023 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek oraz wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).