Znany funkcjonariusz służb traci pracę.

Poinformował o tym Tomasz Siemoniak.

Zobacz, czym zawinił Lech Wojciechowski.

Minister Tomasz Siemoniak w oficjalnym oświadczeniu potwierdził zakończenie postępowania dyscyplinarnego, które toczyło się wobec Lecha Wojciechowskiego. Jak podkreślił, wyczerpana została cała procedura wyjaśniająca przewidziana w przepisach. Ostateczną konsekwencją jest zatem najwyższa kara dyscyplinarna dla funkcjonariusza, czyli wydalenie ze służby.

Decyzja została podjęta na podstawie stwierdzenia naruszenia kluczowej dla funkcjonariuszy służb specjalnych zasady. Chodzi o złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz. - Nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy - ocenił bezkompromisowo Siemoniak.

Kulisy sprawy. Czym była "patriotyczna domówka" PiS?

Kontrowersje wokół Lecha Wojciechowskiego wybuchły po doniesieniach medialnych z końca października 2023 roku. Dziennik "Fakt" jako pierwszy poinformował o udziale wysokiego rangą oficera w wydarzeniu określanym jako "patriotyczna domówka". Spotkanie to odbyło się w Katowicach tuż po jednej z konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Szerszy kontekst sprawy przedstawił portal Onet, który opisywał wydarzenie jako nieformalne spotkanie grupy biznesmenów, parlamentarzystów oraz byłych i wciąż czynnych agentów służb specjalnych, blisko związanych z ówczesną partią rządzącą. Obecność na takim spotkaniu czynnego funkcjonariusza, a do niedawna wiceszefa jednej z najważniejszych służb w państwie, wzbudziła poważne wątpliwości co do zachowania przez niego apolityczności. To właśnie te doniesienia stały się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a następnie dyscyplinarnego.

Kim jest Lech Wojciechowski? Ścieżka kariery byłego wiceszefa ABW

Lech Wojciechowski to oficer z wieloletnim doświadczeniem, którego kariera w służbach specjalnych rozpoczęła się w październiku 2006 roku. Przez lata zdobywał doświadczenie w obszarze analizy informacji oraz współpracy międzynarodowej. Jego kariera nabrała tempa po 2015 roku.

Najważniejsze etapy jego ścieżki zawodowej w ABW to:

Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa ABW (marzec 2016 – wrzesień 2017),Dyrektor Biura Ewidencji i Archiwum ABW (październik 2017 – listopad 2018),Dyrektor Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz ABW (od listopada 2018).

Wkrótce potem został powołany na stanowisko zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed i w trakcie służby w ABW był również zatrudniony w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz w Kancelarii Prezydenta RP. Przez wiele lat był także związany naukowo z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Po odejściu ze stanowiska wiceszefa ABW pracował w BBN.

