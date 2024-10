Wiceminister miał niegroźny wypadek. Zasłabł podczas jazdy na rowerze, co spowodowało upadek i chwilową utratę przytomności. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, potem został zabrany do szpitala. Obecnie przechodzi badania, nie ma żadnych poważnych obrażeń, czuje się dobrze i chce jak najszybciej wrócić do pracy. Jednak zrobi to dopiero, gdy lekarze dadzą na to zgodę. Minister Mazur serdecznie dziękuje wszystkim, którzy udzielili mu pomocy na miejscu, oraz za słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia!