Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne, które mogą zakończyć erę dominacji Viktora Orbana.

Główna walka toczy się między Fideszem Orbana a opozycyjną partią TISZA Petera Magyara.

Czy Węgrzy postawią na kontynuację dotychczasowej polityki, czy wybiorą polityczny przełom?

Na Węgrzech w niedzielę o godz. 6 rano otwarto lokale wyborcze w wyborach parlamentarnych, które zdecydują o składzie 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego. Głosowanie potrwa do godz. 19, a pierwsze wstępne wyniki mają pojawić się już około godz. 20. To jedno z najważniejszych głosowań w ostatnich latach, które może przesądzić o przyszłości politycznej kraju.

Orban kontra nowa opozycja

Główna rywalizacja toczy się między rządzącą od lat koalicją Fidesz–KDNP kierowaną przez Viktora Orbana a opozycyjną partią TISZA, na czele której stoi Peter Magyar. Choć formalnie w wyborach startuje kilka ugrupowań, to właśnie starcie tych dwóch sił zdecyduje o kierunku, w jakim podążą Węgry.

Według ostatnich analiz i części sondaży to opozycja może mieć realną szansę na zwycięstwo. Niektóre prognozy wskazują nawet na możliwość zdobycia przez TISZA większości konstytucyjnej, czyli ponad dwóch trzecich mandatów. To oznaczałoby polityczne trzęsienie ziemi i koniec dominacji Orbana.

Jak głosują Węgrzy?

System wyborczy na Węgrzech jest mieszany. Spośród 199 posłów aż 106 wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a 93 mandaty rozdzielane są z list partyjnych. Wyborcy oddają dwa głosy – jeden na konkretnego kandydata w swoim okręgu, a drugi na listę ogólnokrajową.

Warto zaznaczyć, że na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza. Kampania trwa aż do zamknięcia lokali wyborczych, choć obowiązuje zakaz agitacji w bezpośrednim sąsiedztwie komisji. Progi wyborcze wynoszą 5 proc. dla partii, 10 proc. dla koalicji dwóch ugrupowań i 15 proc. dla większych bloków.

Napięta kampania i ostrzeżenia przed konfliktem

Kampania wyborcza była wyjątkowo ostra i pełna wzajemnych oskarżeń. Obóz rządzący koncentrował się na przekazie dotyczącym bezpieczeństwa i stabilności, ostrzegając przed wciągnięciem Węgier w konflikt zbrojny w przypadku zwycięstwa opozycji.

Viktor Orban podczas ostatniego wiecu w Budapeszcie podkreślał, że jego rządy gwarantują pokój.

– Węgry nie pójdą na wojnę, pozostaną oazą pokoju – zapewniał swoich zwolenników.

W trakcie wystąpienia towarzyszyły mu tłumy sympatyków, skandujących jego imię i hasła poparcia dla Fideszu. Władze ostrzegały również przed zagraniczną ingerencją w wybory oraz próbami destabilizacji sytuacji w kraju.

Opozycja stawia na zmianę kursu

Z kolei opozycyjna TISZA budowała swoją kampanię wokół krytyki rządów Orbana, zarzucając mu korupcję oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej. Jej lider Peter Magyar zapowiada zwrot Węgier w stronę Zachodu i bardziej konstruktywne relacje z Unią Europejską.

W kampanii dominowały również oskarżenia o możliwe próby manipulacji wyborczych, co dodatkowo podgrzało atmosferę polityczną. Część obywateli obawia się nawet powyborczych napięć i protestów.

Kiedy poznamy wyniki?

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych. Wstępne wyniki mają być znane jeszcze w niedzielę wieczorem, jednak ostateczny rezultat może się opóźnić, zwłaszcza jeśli różnice między głównymi ugrupowaniami będą niewielkie.

Na Węgrzech nie publikuje się badań exit poll, co oznacza, że pierwsze oficjalne dane będą jedynym źródłem informacji o przebiegu głosowania. Dodatkowo głosy oddane za granicą mogą wpłynąć do kraju nawet kilka dni po wyborach, co może opóźnić ostateczne rozstrzygnięcie.

Stawka: przyszłość Węgier

Niedzielne wybory to nie tylko walka o władzę, ale również o kierunek polityczny państwa. Viktor Orban walczy o utrzymanie swojej pozycji i kontynuację dotychczasowej polityki, natomiast opozycja zapowiada głębokie zmiany – zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej.

Wynik głosowania może mieć znaczenie nie tylko dla samych Węgier, ale także dla całej Unii Europejskiej. To właśnie dlatego niedzielne wybory są uważane za jedne z najważniejszych w regionie w ostatnich latach.

Najbliższe godziny pokażą, czy Węgrzy zdecydują się na kontynuację rządów Viktora Orbana, czy postawią na polityczny zwrot.