Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wynik Patryka Jakiego. Zostanie europosłem?

Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Kto uzyskał mandat w okręgu 11?

Patryk Jaki dziś jest przede wszystkim kojarzony z prawicą. Mało kto chyba pamięta, że w 2006 roku wstąpił do PO i to właśnie z tej listy został wybrany do rady miasta Opole. Krótko potem dołączył jednak do PiS. Był posłem na Sejm VII i VIII kadencji, był także sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kandydował w eurowyborach w 2014 roku, jednak nie uzyskał mandatu. W 2018 roku z kolei konkurował w wyborach na prezydenta Warszawy.

W 2019 roku z powodzeniem kandydował do europarlamentu z trzeciego miejsca w okręgu 10 (województwo małopolskie i świętokrzyskie). W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z drugiego miejsca na liście PiS w okręgu 11 (województwo śląskie).

Tam też kandydowali Michał Gramatyka z PSL, Janusz Korwin-Mikke z listy Bezpartyjnych Samorządowców, a z list KO Borys Budka i Łukasz Kohut. Czy Patrykowi Jakiemu udało się pokonać rywali? Chociaż Państwowa Komisja Wyborcza nie opublikowała jeszcze oficjalnych, końcowych wyników, na tę chwilę znamy jedynie wyniki exit poll. Jeśli poznamy wynik Patryka Jakiego natychmiast go podamy. Najpewniej zostanie on europosełm.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - frekwencja

Wybory parlamentarne z 15 października 2023 roku zaskoczyły rekordowo wysoką frekwencją. Wówczas na wybory poszło 74,38 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. Czy wybory do Parlamentu Europejskiego również cieszyły się tak dużym zainteresowaniem? Jak wynika z danych przekazanych przez PKW frekwencja na godz. 17:00 w tegorocznych eurowyborach wyniosła 28,2 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Która partia wygrała?

Według danych exit poll wynika, że najwięcej głosów zdobyła KO.

