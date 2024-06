Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie jest najwyższa frekwencja na Podkarpaciu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Donald Tusk już głosował

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Andrzej Duda już zagłosował

Wybory do Parlamentu Europejskiego. PKW podała frekwencję. Niższa niż pięć lat temu [RELACJA NA ŻYWO]

W niedzielę 9 czerwca odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. To dziś Polacy oddają głosy na przyszłych europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Od tych wyborów zależy wiele, bo przyszli parlamentarzyści będą mieli istotny wkład w to, jak kształtowana będzie europejska scena polityczna i jak przyszłe przepisy i zmiany prawa wpłyną na Polaków.

Wybory do PE 2024. Frekwencja na Podkarpaciu

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała informację odnośnie frekwencji wyborczej. Podano także statystyki z Podkarpacia. Okazuje się, że najchętniej do urn poszli mieszkańcy Krosna, gdzie frekwencja do godziny 12.00 wyniosła 12,96 proc. Na drugim miejscu są mieszkańcy stolicy województwa, czyli Rzeszowa 12,90 proc. Wyborcze podium zamyka powiat ropczycko-sędziszowski 12,79 proc.

powiat dębicki 12,70 proc.

powiat jasielski 12,52 proc.

powiat stalowowolski 11,88 proc.

powiat strzyżowski 11,88 proc.

powiat leski 11,81 proc.

Najniższą frekwencję odnotowano za to w tych powiatach:

powiat przemyski 9,98 proc.

powiat sanocki 9,98 proc.

powiat bieszczadzki 10,16 proc.

powiat tarnobrzeski 10,21 proc.

powiat przeworski 10,38 proc.

Łączna frekwencja na Podkarpaciu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 do godziny 12.00 wyniosła 11,49 procent.