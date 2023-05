Sondaż przed wyborami 2023. Czy PiS i Suwerenna Polska powinny wystartować razem? Mocne stanowisko wyborców Zjednoczonej Prawicy

Wybory 2023 to najważniejsze polityczne wydarzenie roku. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze nie ruszyła, to przygotowania do niej ruszyły pełną parą. Politycy prześcigają się w pomysłach i propozycjach, które prezentują wyborcom. Cały czas dyskutowany jest też kształt list wyborczych. Ostatnio głośno jest o napięciach w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze więcej oliwy do ognia dolał Zbigniew Ziobro i jego słowa z najnowszego wywiadu, w którym ostro ocenił działania premiera w relacjach z UE. Minister doczekał się odpowiedzi szefa rządu, który użył powiedzenia, że "krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje".

Tymczasem pojawił się najnowszy sondaż, który bada nastawienie wyborców do wspólnego startu PiS i Suwerennej Polski. Na pytanie zadane w sondażu, przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl, czy według Pani/Pana Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska (dawniej Solidarna Polska) powinny startować razem w najbliższych wyborach parlamentarnych 28 proc. badanych odparło, że tak (14 proc. odpowiedziało - "zdecydowanie tak", a 14 proc., że "raczej tak"), przeciwnego zdania było 33 proc. ankietowanych (21 proc. odparło - "zdecydowanie nie", a 12 proc. - "raczej nie"). 39 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie - "trudno powiedzieć".

Jeśli chodzi o opinię wśród partii politycznych, to 73 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy (w badaniu podpisani jako PiS) uważa, że partia ta powinna iść do wyborów wraz z Suwerenną Polską, 8 proc. zwolenników tego ugrupowania jest przeciwnego zdania. 10 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej jest za tym, by PiS i SP szli razem do wyborów, a 54 proc. wyborców KO jest przeciwnego zdania.

17 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni chciałoby, by PiS i Suwerenna Polska szli do wyborów z jednej listy wyborczej, a 48 proc. wyborców Polski 2050 jest innego zdania.

Rozmowy o przyszłości Zjednoczonej Prawicy

W sondażu zwrócono uwagę, że o przyszłości Zjednoczonej Prawicy zdecydują rozmowy polityczne na najwyższym szczeblu oraz kalkulacja liderów - zarówno potężnego PiS, jak i mającej ok. 3 proc. poparcia Suwerennej Polski. - Z naszego badania wynika jednak jednoznacznie, że rozpad obecnej konstrukcji politycznej prawicy zostałby źle przyjęty przez większość wyborców obozu patriotycznego - czytamy.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od od 12 do 15 maja 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1039 osób.

