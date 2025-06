Kosiniak-Kamysz zapewnia. Nasze wojsko jest gotowe do ewakuacji Polaków

Polska armia w gotowości do ewakuacji obywateli

W związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wywołaną konfliktem izraelsko-irańskim, wicepremier i minister obrony narodowej Włodzimierz Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polskie wojsko jest gotowe do ewakuacji obywateli naszego kraju z rejonu konfliktu. Podczas sobotniej konferencji prasowej w Opolu, minister odniósł się do sytuacji międzynarodowej i podkreślił, że bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem.

Sytuacja polskich kontyngentów wojskowych

Minister Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza na temat sytuacji polskich kontyngentów wojskowych w Libanie, Turcji i Iraku.

- "Rano odebrałem meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza na temat sytuacji polskich kontyngentów wojskowych w Libanie, w Turcji, w Iraku. Jest sytuacja stabilna. Były tylko krótkotrwałe alarmy, w wyniku których nasi żołnierze musieli przebywać w schronie. To miało miejsce w Libanie, na granicy izraelsko-libańskiej oraz w Iraku, w momencie kiedy było to ostrzeliwanie wzajemne czy użycie dronów, rakiet balistycznych pomiędzy Iranem a Izraelem".

Sytuacja jest monitorowana

Wicepremier zapewnił, że sytuacja jest stale monitorowana przez polskie służby specjalne. Podkreślił również, że nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla polskich obywateli. Zaapelował o stosowanie się do komunikatów władz lokalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- "Potwierdzam gotowość wojska, jeżeli taka byłaby potrzeba do użycia statków powietrznych. Są one w gotowości do ewakuacji, jeżeli taka konieczność gdziekolwiek by zaistniała. Jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z panem ministrem, który koordynuje tymi procesami" – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Minister Kosiniak-Kamysz poinformował również o rozmowie z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Turcji, doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Erdogana. Poruszono kwestie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji polskich żołnierzy stacjonujących w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. Zapewnił, że Polska jest w stałym kontakcie ze strukturami NATO.

