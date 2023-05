Ziobro wypowiedział wojnę PiS! Publiczna wymiana złośliwości z premierem. Tak ostro w Zjednoczonej Prawicy jeszcze nie było

Napięcie na linii Morawiecki - Ziobro. Padły mocne słowa

Publiczne relacje premiera i ministra sprawiedliwości ograniczają się niemal wyłącznie do wymiany złośliwych i krytycznych uwag. Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla „Do rzeczy” poszedł jednak krok dalej niż dotychczas, mówiąc, że Mateusz Morawiecki na odcinku europejskim popełnia same błędy. - Pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych – komentował lider Solidarnej Polski. Szef rządu nie pozostał dłużny - Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Za każdym razem, kiedy czytam tego typu słowa ministra sprawiedliwości, to przypomina mi się trafność tego przysłowia – ironizuje Mateusz Morawiecki.

Ta wymiana „uprzejmości” doskonale oddaje stan, wrogich wręcz, relacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. - PiS może rozbić Suwerenną Polskę, tak samo jak rozbiło Porozumienie – twierdzi politolog doktor Olgierd Annusewicz (46 l.). I rzeczywiście pojawiają się już konkretni posłowie, kojarzeni do tej pory z Ziobrą, którzy mogą zmienić front.

Tadeusz Cymański (68 l.) zdradza nam, że waha się pomiędzy członkostwem w Suwerennej Polsce i PiS, podkreślając jednak, że pierwszy o jego decyzji usłyszy Zbigniew Ziobro. - Technicznie muszę złożyć akces i podpisać deklarację przystąpienia do PiS, albo do Suwerennej Polski – wyjaśnia nam doświadczony parlamentarzysta. A od jednej z osób ze ścisłego kierownictwa PiS słyszymy: - Nie trzeba ich wyciągać, nie trzeba się męczyć, łatwiej byłoby wskazać tych, którzy nie sygnalizują, że w razie rozpadu Zjednoczonej Prawicy, wybiorą PiS – zdradza polityk, pragnący zachować anonimowość.

Kiedy pytamy o te słowa rzecznika Suwerennej Polski, Jacka Ozdobę (32 l.), mówi: - Nie jest tajemnicą, że niektórzy posłowie PiS też wyrażają się ciepło o relacjach z Suwerenną Polską. Najważniejsze są wartości, nasza agenda, jeżeli więc nie dojdzie do porozumienia, to oczywiście podejmiemy rękawice i wystartujemy samodzielnie – twierdzi wiceminister Ozdoba.

