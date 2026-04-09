Wyborcy PiS przyznali, czy są zadowoleni z działań Przemysława Czarnka. Kosmiczny wynik!

Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że to Przemysław Czarnek zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. - Musimy wyzwanie podjąć i zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Musimy tworzyć nowy rząd. (...) jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem jest w tym momencie pan prof. Przemysław Czarnek - powiedział Kaczyński w czasie oficjalnego przekazania decyzji podczas konwencji w Krakowie. Wyborcy PiS doskonale znają Czarnka, ponieważ to jeden z kluczowych polityków formacji, wieloletni poseł, były minister edukacji narodowej, a także wiceprezes partii.

Tuż po ogłoszeniu decyzji przez Kaczyńskiego Przemysław Czarnek nie spoczął na laurach, tylko zakasał rękawy i ruszył do pracy. Zaczął odwiedzać polskie miasta i miasteczka. Ma za sobą szereg spotkań z wyborcami, a kolejne są w planach w ramach cyklu spotkań #PrzebudzeniePL.

W czasie rozmów z Polakami Czarnek porusza najbardziej aktualne tematy, w jego wypowiedziach pojawiają się kwestie związane z cenami paliw, drożyzną, ale też obecnym rządem, bo Czarnek jako wyrazisty polityk nigdy nie ukrywa, co myśli. Ostro uderza w Donalda Tuska i jego ekipę wskazując błędy. Oczywiście robi to w swoim mocnym, niepowtarzalnym stylu.

Jak się okazuje taka postawa i wszelkie działania kandydata PiS na premiera, są niemal w pełni akceptowane przez wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego. Dowodzi tego najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster. Ci wyborcy, którzy deklarują poparcie dla PiS, są niemal w pełni usatysfakcjonowani z dotychczasowych działań kandydata PiS na premiera. Zadowolonych z poczynań wiceprezesa PiS, Przemysława Czarnka jest ogromna większość wyborców partii Kaczyńskiego, bo 76 proc., przeciwnego zdania jest jedynie 24 proc. z nich.

