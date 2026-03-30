Mariusz Błaszczak ujawnił wewnętrze sondaże PiS. Mówi o "efekcie Czarnka"

Sara Osiecka
2026-03-30 10:56

W najnowszym wywiadzie wiceprezes i szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, ujawnił wewnętrzne sondaże partii, które wskazują na wzrost poparcia. Były wicepremier i szef MON odniósł się również do bieżących kwestii politycznych, w tym do roli Przemysława Czarnka i projektu SAFE.

  • PiS odnotowuje wzrost poparcia w wewnętrznych sondażach, co Mariusz Błaszczak przypisuje "efektowi Czarnka".
  • Mariusz Błaszczak krytykuje Władysława Kosiniaka-Kamysza i deklaruje warunkowe poparcie dla projektu SAFE.
  • Błaszczak ostrzega, że głosowanie na Grzegorza Brauna oznacza wzmocnienie pozycji Donalda Tuska.

Mariusz Błaszczak potwierdził istnienie "efektu Czarnka", który, według jego słów, przekłada się na wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości.

- Rzeczywiście jest. To widać na spotkaniach. Widać ożywienie, ludzie przychodzą tłumnie – stwierdził, odpowiadając na pytanie Bogdana Rymanowskiego.

Dodał, że wewnętrzne sondaże PiS potwierdzają wzrost poparcia dla partii o kilka punktów procentowych.

- W sondażach, które zamawiamy widać wzrost poparcia dla PiS, więc kolejny raz prezes Jarosław Kaczyński wiedział, co robi zgłaszając profesora Przemysława Czarnka – podkreślił polityk.

Były szef MON jednoznacznie odrzucił możliwość wymiany kandydata, stwierdzając: „Nie będziemy wymieniać na lepszy model, poprawia notowania PiS”.

Krytyka Kosiniaka-Kamysza

Mariusz Błaszczak skrytykował również obecnego szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, w kontekście projektu SAFE.

- A cóż on ma powiedzieć, jak on się własnego cienia boi, a szczególnie Donalda Tuska – skomentował wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza dotyczące zawetowania SAFE. Dodał, że „współpracownicy Tuska kpią sobie z Kosiniaka, Graś sobie kpił, jak w poprzednim rządzie Donalda Tuska Kosiniak podnosił wiek emerytalny”.

Odnosząc się do projektu SAFE 0 proc. poprawionego przez PSL, polityk zaznaczył, że mają projekt zaproponowany przez Karola Nawrockeigo.

- Będziemy patrzeć na ten projekt. My popieramy projekt pana prezydenta, który powstał w konsultacji z prezesem NBP. Jeśli będzie tożsamy z projektem prezydenta, to oczywiście, że tak - oznajmił.

Wiceprezes PiS zarzucił Kosiniakowi-Kamyszowi brak inicjatywy, twierdząc, że ten „tylko chwali się projektami, które rozpoczął Błaszczak”. W kontekście nadchodzących wyborów, Mariusz Błaszczak ostrzegł także przed konsekwencjami oddania głosu na Grzegorza Brauna.

- Oddanie głosu na Brauna oznacza władzę dla Donalda Tuska – podsumował.

