Mariusz Błaszczak ujawnił wewnętrze sondaże PiS. Mówi o "efekcie Czarnka"

PiS odnotowuje wzrost poparcia w wewnętrznych sondażach, co Mariusz Błaszczak przypisuje "efektowi Czarnka".

Mariusz Błaszczak krytykuje Władysława Kosiniaka-Kamysza i deklaruje warunkowe poparcie dla projektu SAFE.

Błaszczak ostrzega, że głosowanie na Grzegorza Brauna oznacza wzmocnienie pozycji Donalda Tuska.

Mariusz Błaszczak potwierdził istnienie "efektu Czarnka", który, według jego słów, przekłada się na wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości.

- Rzeczywiście jest. To widać na spotkaniach. Widać ożywienie, ludzie przychodzą tłumnie – stwierdził, odpowiadając na pytanie Bogdana Rymanowskiego.

Dodał, że wewnętrzne sondaże PiS potwierdzają wzrost poparcia dla partii o kilka punktów procentowych.

- W sondażach, które zamawiamy widać wzrost poparcia dla PiS, więc kolejny raz prezes Jarosław Kaczyński wiedział, co robi zgłaszając profesora Przemysława Czarnka – podkreślił polityk.

Były szef MON jednoznacznie odrzucił możliwość wymiany kandydata, stwierdzając: „Nie będziemy wymieniać na lepszy model, poprawia notowania PiS”.

Krytyka Kosiniaka-Kamysza

Mariusz Błaszczak skrytykował również obecnego szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, w kontekście projektu SAFE.

- A cóż on ma powiedzieć, jak on się własnego cienia boi, a szczególnie Donalda Tuska – skomentował wypowiedzi Kosiniaka-Kamysza dotyczące zawetowania SAFE. Dodał, że „współpracownicy Tuska kpią sobie z Kosiniaka, Graś sobie kpił, jak w poprzednim rządzie Donalda Tuska Kosiniak podnosił wiek emerytalny”.

Odnosząc się do projektu SAFE 0 proc. poprawionego przez PSL, polityk zaznaczył, że mają projekt zaproponowany przez Karola Nawrockeigo.

- Będziemy patrzeć na ten projekt. My popieramy projekt pana prezydenta, który powstał w konsultacji z prezesem NBP. Jeśli będzie tożsamy z projektem prezydenta, to oczywiście, że tak - oznajmił.

Wiceprezes PiS zarzucił Kosiniakowi-Kamyszowi brak inicjatywy, twierdząc, że ten „tylko chwali się projektami, które rozpoczął Błaszczak”. W kontekście nadchodzących wyborów, Mariusz Błaszczak ostrzegł także przed konsekwencjami oddania głosu na Grzegorza Brauna.

- Oddanie głosu na Brauna oznacza władzę dla Donalda Tuska – podsumował.

