Wyborcy PiS docenili Tuska. Gigantyczne poparcie

Dwie największe partie w Polsce mimo że oficjalna kampania wyborcza w Polsce jeszcze się nie rozpoczęła, już zaczęły składać obietnice wyborcze. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że od 1 stycznia 2024 świadczenie 500 plus zostanie podniesione o 300 złotych. Z kolei Donald Tusk chciałby by to świadczenie wzrosło już od 1 czerwca i jego partia złożyła w tej sprawie wniosek do Sejmu. Co jeszcze obiecują oba ugrupowania? PiS stara się zachęcić Polaków kredytem mieszkaniowym 2 procent, z kolei PO chce by taki kredyt wynosił 0 procent. Ponadto największa partia opozycyjna deklaruje nowe świadczenie - tzw. babciowe. 1500 złotych trafiałoby do kobiet, które po urlopie macierzyńskim bądź w jego trakcie, wróciłyby do pracy. I jak się okazuje - ten pomysł w zdecydowany sposób popierają wyborcy PiS. Z najnowszego sondażu zleconego przez RMF FM oraz "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że pomysł obietnicę wyborczą Donalda Tuska popiera aż 68 procent wyborców PiS.

"Babciowe" zostało przedstawione przez lidera PO w marcu tego roku. Jak wyliczał były premier, na tym świadczeniu skorzystają wszyscy. - W tym przypadku mówimy o sytuacji, gdzie wszyscy wygrają. Matka, jak chce, wraca do pracy, ma trochę więcej środków i tymi środkami się dzieli po to, żeby dziecko miało opiekę. A z punktu widzenia nas wszystkich, państwa, nikt na tym nie traci. Bo jak matka wraca do pracy, zaczyna płacić składki, a te pieniądze w tej, a nawet większej kwocie, wracają do budżetu - stwierdził.

