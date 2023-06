Wyborcy PiS o powrocie Kaczyńskiego do rządu. Ekspert tłumaczy, co ten ruch oznacza

Po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Dwa konkretne powody

Co o powrocie sądzą wyborcy prawicy?

Do wyborów parlamentarnych zostało już mniej niż cztery miesiące. Ugrupowania na ostatniej prostej podejmują decyzje, które mają zbliżyć je do zwycięstwa. Prezes Jarosław Kaczyński po rocznej przerwie wrócił do rządu Mateusza Morawieckiego (55 l.) w randzie wicepremiera. Czy to pomoże Zjednoczonej Prawicy wygrać wybory? Takie pytanie zadali ankieterzy Instytutu Badań Pollster wyborcom prawicy. Okazuje się, że 74 proc. z nich wierzy w wyborczy sukces po powrocie lidera PiS do Rady Ministrów.

Dyscyplinowanie szeregów

- Wynik sondażu odnosi się do żelaznego elektoratu, który tradycyjnie stawia na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes partii zdecydował się wrócić do rządu, ze względu na coraz większą liczbę frakcji, co dezorientuje elektorat – tłumaczy politolog, prof. Kazimierz Kik (76 l.). - Do tej pory prawica była „wielogłowa”, a obecność Kaczyńskiego w rządzie stworzy wrażenie większego zjednoczenia i zdyscyplinuje szeregi. Zresztą podobne zjednoczenie następuje w opozycji pod przewodnictwem Donalda Tuska (66 l.) - podkreśla ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-18.06.2023 roku na próbie 1024 dorosłych Polaków.

