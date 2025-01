Wstrząsające wystąpienie ocalałego z Auschwitz Leona Weintrauba

Była dzieckiem, gdy wywieźli ją do obozu. "Pamiętam krzyki zdesperowanych kobiet"

„Bądźcie uczuleni na wszelkie przejawy nietolerancji, niechęci do różniących się kolorem skóry, wyznaniem czy orientacją seksualną” – powiedział Weintraub, podkreślając, że właśnie takie uprzedzenia i brak reakcji społeczeństwa doprowadziły do tragedii II wojny światowej. Podczas poniedziałkowych obchodów ocalały z Auschwitz przypomniał, jak ważne jest zachowanie czujności wobec wrogów demokracji i ideologii, które propagują rasizm, antysemityzm i homofobię.

Weintraub z żalem zauważył, że „w wielu krajach Europy, także i w naszym, bezkarnie maszerują osoby w uniformach zbliżonych do nazistowskich, głoszące hasła nazistowskie”. „Te osoby dumnie nazywają się narodowcami, ale utożsamiają się z ideami głoszonymi przez niemieckich nazistów – ideologią, która pod znakiem złamanego krzyża mordowała ludzi uznanych za ‘podludzi’” – ostrzegał.

Weintraub przypomniał, że w latach 30. wielu nie wierzyło w zamiary nazistów, bagatelizując ich plany stworzenia państwa wolnego od Żydów, Romów, osób o innych poglądach czy chorych. „My, ocaleni, wiemy, że konsekwencją bycia obcym jest czynne prześladowanie. Bierzmy na serio to, co głoszą wrogowie demokracji – oni chcą naprawdę wprowadzić w życie hasła, które propagują, o ile uda im się dojść do władzy” – podkreślił.

Ocalały apelował o większe zaangażowanie w przeciwdziałanie nietolerancji, przypominając, że efektem takich ideologii było ludobójstwo, które do dziś upamiętniane jest w miejscach takich jak Auschwitz-Birkenau.

Weintraub odniósł się również do współczesnej wiedzy naukowej, która jednoznacznie obala założenia nazistowskiej ideologii rasizmu. „Istnieje tylko jedna rasa ludzi: Homo sapiens. Tak więc teoria rasizmu, podstawowe założenie nazistowskiej ideologii, jest fałszywa i niezgodna z rzeczywistością” – podkreślił.

Mówił także o absurdzie, jakim są ogromne kwoty przeznaczane na zbrojenia. „Pokojowe współżycie narodów nie kosztowałoby ani grosza. Ile by można było dobrego stworzyć za te wydatki” – zaznaczył.

Leon Weintraub urodził się w Łodzi 1 stycznia 1926 roku. W 1940 roku trafił z rodziną do getta w Litzmannstadt, gdzie przez pięć lat zmagał się z głodem i ciężką pracą. W sierpniu 1944 roku został deportowany do Auschwitz II-Birkenau, gdzie stracił matkę i ciocię, zamordowane w komorze gazowej.

Sam przeszedł selekcję i doświadczył brutalnej degradacji człowieczeństwa. „Rozebrano nas do naga, odebrano rzeczy osobiste, usunięto wszelkie owłosienie, często wraz ze skórą, co potwornie piekło potem przy dezynfekcji płynem z karbolem” – wspominał. W obozie był traktowany jak „przedmiot jednorazowego użytku”.

Po kilku tygodniach udało mu się dołączyć do grupy więźniów pracujących poza obozem, co pozwoliło mu uniknąć śmierci w Auschwitz. Przeszedł jednak przez kolejne obozy, w tym Gross-Rosen i KL Flossenbürg, skąd został wyzwolony w kwietniu 1945 roku.

Po wojnie Weintraub został lekarzem, jednak w wyniku antysemickiej kampanii w Polsce w 1969 roku stracił stanowisko ordynatora w Otwocku i wyemigrował z rodziną do Szwecji. Tam rozpoczął nowe życie, kontynuując karierę i angażując się w działalność na rzecz pamięci o ofiarach Holocaustu.

Weintraub podziękował Muzeum Auschwitz za pracę na rzecz zachowania pamięci o ofiarach nazistowskiego reżimu. „Dopuścić, aby pamięć o milionach niewinnych ofiar uległa zapomnieniu, byłoby równoznaczne z ich wtórnym pozbawieniem życia” – przestrzegł.

Podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau Leon Weintraub pozostawił uczestnikom mocne przesłanie: „Nie powtarzajmy błędów przeszłości. Bądźmy czujni i nie pozwólmy, by idee nienawiści znów zatruły nasze społeczeństwa".

