Współzałożyciel PO ujawnia mroczną prawdę o Tusku. Zna go od lat!

Tusk nie był pracowity

Prowadzący „Express Wieczorny” Jacek Prusinowski zacytował dwa fragmenty z książki Pawła Piskorskiego z 2014 r. „Między nami liberałami”, które dotyczyły cech Donalda Tuska. Pierwszą z nich jest lenistwo. W 1993 r. Tusk nie chciał przyjąć teki ministra edukacji w rządzie Hanny Suchockiej, ponieważ „musiałby codziennie rano wstawać do pracy”. – Taki był, kiedy byliśmy młodzi – oznajmił gość programu.

Druga cecha lidera PO to bezwzględność. „To najbardziej bezwzględny z nas. Schetyna i ja byliśmy sprawni w sprawach wewnętrznych, ale Tusk wykazywał się większą skłonnością do działań poza granicą przyzwoitości, żeby nie powiedzieć mocniej” – taki fragment z książki przypomniał Jacek Prusinowski. Co o tym może powiedzieć dziś o tym były założyciel PO?

Założyciele PO są już "out"

– Być może byłem zbyt naiwny. Jestem założycielem Platformy ze ścisłego grona założycielskiego, a wszyscy są już w jakiś sposób „out”. Jest pewne grono osób, które są od początku w Platformie, ale oni nie odgrywali wtedy kluczowej roli; byli blisko, ale nie byli decydentami. Donald Tusk wykazał z tego punktu widzenia dużą bezwzględność. Trochę o tym w książce mówiłem, o reszcie lepiej milczeć. Ale może on może miał większą rację niż ja – powiedział Paweł Piskorski.

– Większą rację, bo wykańczał każdego, kto mógł zagrozić? – zapytał Prusinowski.

– Być może miał rację, bo mi się wydawało, że politykę można robić w gronie przyjacielskim. Wtedy były inne realia. Byliśmy młodymi ludźmi wychodzącymi z opozycji demokratycznej, gdzie obowiązywały reguły lojalności – tłumaczy Piskorski.

– Tusk miał u pana w domu swój pokój? – zauważył prowadzący „Wieczorny Express”.

Tusk był dyktatorem!

– Tak, to epizod, ale relacje były inne niż obecnie. I być może on po prostu lepiej tę bezwzględną politykę rozumiał. Doprowadził do tego, że w pewnym momencie został jednowładcą, a potem już dyktatorem. Jeśli ta forma jego aktywności przyniesie Polsce pozytywne efekty, to trudno. Można rozpamiętywać te stare czasy, ale one coś dobrego przyniosły. Może on to wykorzysta do zbudowania po rządach PiS, jakiegoś solidnego kraju o dobrych, demokratycznych regułach i nie pogrążonego w populistycznej licytacji socjalnej, bo nie jest to bezpieczne – stwierdza Paweł Piskorski.