Donald Tusk w 2022 roku wrócił do polskiej polityki po tym, jak przez kilka lat sprawował funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. W 2023 roku wystartował w wyborach do Sejmu i zdobył gigantyczną liczbę głosów, jest też kandydatem opozycji na premiera. Do tej pory nie było wiadomo, jak aktualnie wygląda majątek Donalda Tuska. Teraz się to zmieniło, bo wraz z nową kadencją Sejmu lider KO złożył oświadczenie majątkowe.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska 2023

W oświadczeniu majątkowym Tusk zadeklarował, że ma 112 000 zł oraz 285 000 euro. Ma też papiery wartościowe, polisy na życie - jedną o wartości 300 000 zł, a drugą 70 000 zł. Co ciekawe, Donald Tusk nie posiada domu, ani mieszkania. Podał jednak, jaką ma emeryturę. Emerytura Donalda Tuska jest rozbita na dwa źródła. W 2022 roku Tusk otrzymał 1515,03 zł emerytury z Belgii i 52 210.08 zł emerytury z ZUS. Dochód za prawa autorskie wyniósł 177 791 zł, a za pracę w EPP (którą w 2022 roku wykonywał) otrzymał 331 458,68 zł. Ma też dochód za prawa autorskie (za granicą), który wyniósł 1145,53 zł. Emerytura z Komisji Europejskiej wyniosła 65 000 euro. Tusk zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że ma także zegarek marki Grand Seiko z 2016 roku (mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł).

Na temat majątku Tuska od dawna było głośno, kilka lat temu polityk zdecydował się nawet na nagranie oświadczenia dotyczące tego, że nie ma on nieruchomości, co wywęszyli dziennikarze. Okazało się, że zdecydował się wówczas na przepisanie ich na żonę: - Tak, podjęliśmy taką decyzję kilka lat temu. Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z tą nieustającą nagonką zorganizowaną na mnie z powodów politycznych przez PiS i rząd PiS-u, absolutnie zrozumiałe jest to poczucie zagrożenia. Jedyną intencją tej decyzji było bezpieczeństwo mojej rodziny, a nie ukrycie czegokolwiek - powiedział wtedy Donald Tusk.

