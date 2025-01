Współpracownik Antoniego Macierewicza w dużych opałach! Bardzo poważne zarzuty prokuratury!

Czterech posłów zginęło w drodze do Zakopanego. Koszmarne szczegóły tragedii

Pod koniec maja ubiegłego roku informowano, że podczas przeszukania u pułkownika Krzysztofa G., niegdyś bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza i Michała Dworczyka, znaleziono "tysiące dokumentów". Jak wskazywała telewizja TVN24, pisma dotyczyły "wszelkich aspektów działania Wojska Polskiego". - Liczba oryginałów dokumentów, ich kopii, ale też notatek i wypisów z dokumentów do zeszytów, idzie w tysiące. Najstarsi funkcjonariusze służb nie pamiętają przypadku tak obszernego archiwum, jakie odkryto u pułkownika. Wciąż nie ma też odpowiedzi, dlaczego to zgromadził - mówił stacji jeden ze śledczych.

Teraz prokuratura zaprezentowała oficjalny komunikat w tej sprawie. - Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem posła na Sejm RP Cezarego Tomczyka z dnia 20 października 2022 r. o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego płk. Krzysztofa G. polegającego na tym, że w dniu 21 maja 2020 r. przesłał on niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii, wykorzystując do tego niezabezpieczone, nieszyfrowane środki komunikacji, co spowodowało ujawnienie tych danych w dniu 18 października 2022 r. w ogólnodostępnej przestrzeni internetowej - czytamy.

- Do akt sprawy dołączono zawiadomienie posła Adama Szłapki (...) w zakresie czynu polegającego na popełnieniu przez płk. Krzysztofa G. [przestępstwa] w związku z ujawnieniem informacji niejawnych o klauzuli »tajne« lub »ściśle tajne« - napisano. Ponadto do śledztwa dołączono materiały wyłączone ze sprawy nieuprawnionego dostępu do prywatnej skrzynki e-mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka.

Według prokuratury do ewentualnego popełnienia przestępstwa przez płk. Krzysztofa G. (polegającego na niezgodnym z przepisami prawa przetwarzaniem informacji niejawnych) miało dojść w okresie, kiedy pełnił obowiązki służbowe w związku ze skierowaniem go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przesłuchany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

