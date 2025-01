i Autor: PAP/Jacek Bednarczyk

było słychać krzyk

Czterech posłów zginęło w drodze do Zakopanego. Koszmarne szczegóły tragedii

To z pewnością jedna z największych tragedii w historii Sejmu III RP. 7 października 1994 r. na tzw. zakopiance" doszło do koszmarnego wypadku, w którym życie straciło czterech posłów. Jak wspominał ówczesny marszałek Sejmu Józef Oleksy, "wywodzili się z różnych opcji politycznych (...) ale łączyła ich wspólna praca i połączył ich, niestety, wspólny tragiczny los". Zmarli, jako parlamentarna delegacja, byli w drodze do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym w Zakopanem. Szczegóły zdarzenia do dziś mrożą krew w żyłach!