Wspaniała wiadomość dla Władysława Kosiniaka-Kamysza! Może świętować

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-31 18:19

Polacy ocenili dotychczasowe działania wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że szef resortu obrony cieszy się wyraźną przewagą ocen pozytywnych nad negatywnymi, choć znacząca część społeczeństwa wstrzymuje się jeszcze od jednoznacznego werdyktu.

Uśmiechnięty wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia do mikrofonu. O wynikach sondażu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się przewagą pozytywnych ocen nad negatywnymi jako minister obrony narodowej, choć duża część społeczeństwa jest jeszcze niezdecydowana.
  • Szczegółowe wyniki sondażu: 41% badanych ocenia jego pracę pozytywnie.
  • Kierowanie MON jest pod szczególną lupą opinii publicznej ze względu na wojnę za wschodnią granicą i modernizację armii, a przewaga pozytywnych ocen jest interpretowana jako dostrzeganie ciągłości kluczowych decyzji strategicznych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie może narzekać na brak wyzwań. Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej w obliczu wojny za wschodnią granicą, wyzwań związanych z modernizacją armii oraz zabezpieczeniem granicy państwowej znajduje się pod szczególną lupą opinii publicznej. Przejęcie sterów w MON przez lidera PSL pod koniec 2023 roku wiązało się z ogromną odpowiedzialnością i koniecznością sprawnego zarządzania rekordowym budżetem na obronność, przekraczającym cztery procent PKB.

Jak Polacy oceniają Kosiniaka-Kamysza?

Rozkład głosów w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wskazuje na dobre notowania szefa resortu. Łącznie pozytywnie pracę ministra ocenia 41 procent badanych, z czego 11 procent wybiera odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 30 procent uważa, że sprawuje on urząd „raczej dobrze”. Z kolei krytyczną opinię wyraża 31 procent ankietowanych, przy czym ocenę „raczej źle” wskazało 16 procent respondentów, a „zdecydowanie źle” 15 procent. Istotnym elementem badania jest duża grupa niezdecydowanych – aż 28 procent uczestników sondażu wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”, co świadczy o tym, że znaczna część obywateli wciąż oczekuje na dalsze efekty prac ministerstwa. Przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wskazuje, że Polacy dostrzegają ciągłość kluczowych decyzji strategicznych w obszarze bezpieczeństwa państwa. To świetna wiadomość dla Władysława Kosiniaka-Kamysza!

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Warto przypomnieć, że do najważniejszych wyzwań stojących przed kierownictwem MON należą budowa kompleksowego programu Tarcza Wschód, utrzymanie wysokie tempa zakupów nowoczesnego sprzętu zbrojeniowego z uwzględnieniem interesów polskiego przemysłu oraz dalszy rozwój liczebny sił zbrojnych. Umiarkowany styl uprawiania polityki zaprezentowany przez wicepremiera zdobywa uznanie wielu obywateli, podczas gdy krytyczny odsetek głosów wpisuje się w naturalne podziały na polskiej scenie politycznej.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 22-23.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1061 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
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