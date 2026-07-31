Wspaniała wiadomość dla Władysława Kosiniaka-Kamysza! Może świętować

Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się przewagą pozytywnych ocen nad negatywnymi jako minister obrony narodowej, choć duża część społeczeństwa jest jeszcze niezdecydowana.

Szczegółowe wyniki sondażu: 41% badanych ocenia jego pracę pozytywnie.

Kierowanie MON jest pod szczególną lupą opinii publicznej ze względu na wojnę za wschodnią granicą i modernizację armii, a przewaga pozytywnych ocen jest interpretowana jako dostrzeganie ciągłości kluczowych decyzji strategicznych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie może narzekać na brak wyzwań. Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej w obliczu wojny za wschodnią granicą, wyzwań związanych z modernizacją armii oraz zabezpieczeniem granicy państwowej znajduje się pod szczególną lupą opinii publicznej. Przejęcie sterów w MON przez lidera PSL pod koniec 2023 roku wiązało się z ogromną odpowiedzialnością i koniecznością sprawnego zarządzania rekordowym budżetem na obronność, przekraczającym cztery procent PKB.

Jak Polacy oceniają Kosiniaka-Kamysza?

Rozkład głosów w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wskazuje na dobre notowania szefa resortu. Łącznie pozytywnie pracę ministra ocenia 41 procent badanych, z czego 11 procent wybiera odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 30 procent uważa, że sprawuje on urząd „raczej dobrze”. Z kolei krytyczną opinię wyraża 31 procent ankietowanych, przy czym ocenę „raczej źle” wskazało 16 procent respondentów, a „zdecydowanie źle” 15 procent. Istotnym elementem badania jest duża grupa niezdecydowanych – aż 28 procent uczestników sondażu wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”, co świadczy o tym, że znaczna część obywateli wciąż oczekuje na dalsze efekty prac ministerstwa. Przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wskazuje, że Polacy dostrzegają ciągłość kluczowych decyzji strategicznych w obszarze bezpieczeństwa państwa. To świetna wiadomość dla Władysława Kosiniaka-Kamysza!

Warto przypomnieć, że do najważniejszych wyzwań stojących przed kierownictwem MON należą budowa kompleksowego programu Tarcza Wschód, utrzymanie wysokie tempa zakupów nowoczesnego sprzętu zbrojeniowego z uwzględnieniem interesów polskiego przemysłu oraz dalszy rozwój liczebny sił zbrojnych. Umiarkowany styl uprawiania polityki zaprezentowany przez wicepremiera zdobywa uznanie wielu obywateli, podczas gdy krytyczny odsetek głosów wpisuje się w naturalne podziały na polskiej scenie politycznej.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 22-23.07.2026 roku metodą CAWI na próbie 1061 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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