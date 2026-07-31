Ostro na ostatnim posiedzeniu Sejmu! Izabela Bodnar nie gryzła się w język

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-31 16:04

Ostatnie posiedzenie Sejmu, które odbyło się 31 lipca, było areną intensywnych dyskusji politycznych. Głównym punktem obrad stała się nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, dotycząca m.in. papierosów elektronicznych. Atmosferę podgrzało wystąpienie posłanki Izabeli Bodnar, która publicznie określiła prezydenta Karola Nawrockiego mianem „wetomana”, nawiązując do jego wcześniejszych decyzji o zawetowaniu ustaw.

Sala posiedzeń Sejmu podczas obrad nad ustawą o akcyzie. O politycznych emocjach i debacie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Sejm
  • Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która ma na celu ujednolicenie opodatkowania e-papierosów, urządzeń do waporyzacji i innych alternatywnych wyrobów nikotynowych, aby dostosować przepisy do szybko zmieniającego się rynku.
  • Podczas debaty posłanka Izabela Bodnar nazwała prezydenta Karola Nawrockiego „wetomanem”, krytykując jego wcześniejszą decyzję o zawetowaniu podobnej ustawy akcyzowej oraz jego ogólną tendencję do blokowania aktów prawnych.
  • Incydent uwydatnił głębokie napięcia polityczne między parlamentem a prezydentem, ukazując spór o rolę głowy państwa w procesie legislacyjnym, wzmocniony statystykami dotyczącymi liczby prezydenckich wet (41 zawetowanych ustaw).

W piątek, 31 lipca, trzeciego dnia 63. posiedzenia Sejmu, posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotem debaty były przede wszystkim zmiany w opodatkowaniu alternatywnych wyrobów tytoniowych i nikotynowych, które wywołały żywą dyskusję i polityczne emocje.

Nowelizacja ustawy akcyzowej

Rynek alternatywnych produktów nikotynowych, takich jak papierosy elektroniczne czy urządzenia do waporyzacji, przeszedł w ostatnich latach znaczące przeobrażenia. Obecne przepisy prawne nie nadążają za tymi zmianami, co prowadzi do niejednolitych zasad opodatkowania różnych kategorii wyrobów. Proponowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie jednolitych i spójnych regulacji dla całego segmentu, eliminując istniejące luki prawne i zapewniając bardziej przejrzysty system podatkowy.

Kontrowersje wokół Weta Prezydenta

Podczas sejmowej debaty często przywoływano historię wcześniejszej próby nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania e-papierosów. Tamten projekt ustawy nie wszedł w życie z powodu decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował go do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Fakt ten stał się punktem odniesienia dla wielu posłów, podkreślających, że obecny projekt ma znacznie szerszy zakres i obejmuje większą liczbę produktów dostępnych na rynku. Zwolennicy nowelizacji argumentowali, że nowe przepisy mają ograniczyć istniejące luki oraz zapewnić bardziej przejrzyste zasady opodatkowania.

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Wystąpienie Izabeli Bodnar

Jednym z najbardziej dynamicznych momentów dyskusji było wystąpienie posłanki Izabeli Bodnar z Klubu Parlamentarnego Centrum. Odnosząc się do wcześniejszych prac legislacyjnych, posłanka skrytykowała decyzję prezydenta.

- Prezydent zwany wetomanem, odrzucił poprzednią poprzednią ustawę o podatku akcyzowym o szeroko rozumianych e-papierosach – mówiła posłanka.

Posłanka podkreśliła następnie, że tamta ustawa charakteryzowała się węższym zakresem niż obecny projekt. Jej wypowiedzi towarzyszyły głośne komentarze z sali, co skłoniło wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską do użycia dzwonka sejmowego w celu przywrócenia porządku. Po uspokojeniu atmosfery posłanka kontynuowała, wyjaśniając ewolucję procesu legislacyjnego:

- Dokładnie tak doskonali się prawo, by najmniej zamknąć oczywistą lukę a następnie zająć się tematem szerzej i wprowadzi rozwiązanie obejmujące cały rynek - argumentowała.

W dalszej części wystąpienia Bodnar ponownie odniosła się do stanowiska głowy państwa, krytykując jego poprzednią decyzję.

- Trudno więc zgodzić się z argumentami pana Prezydenta. Na takiej decyzji przegrywa nie rząd, nie większość parlamentarna, ale przegrywa uczciwa konkurencja i przejrzystość systemu podatkowego – kontynuowała polityczka.

Posłanka zwróciła również uwagę na negatywny wpływ e-papierosów na młodzież, a swoje wystąpienie zakończyła bezpośrednim pytaniem do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Skoro zawetował pan poprzednią ustawę tłumacząc ją legislacyjnym chaosem, to czy dziś kiedy na pana biurko trafi kompleksowy projekt, jedyny projekt. Podpisze go pan? – pytała.

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