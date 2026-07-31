Pilne! Kraków wybierze nowego prezydenta. Premier wyznaczył datę

Premier Donald Tusk wyznaczył termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, które nastąpiły po burzliwym majowym referendum.

Głosowanie w pierwszej turze odbędzie się już 27 września, z potencjalną dogrywką 11 października, rozpoczynając gorący okres kampanii.

Odwołany prezydent Aleksander Miszalski ustąpił miejsca, a miastem tymczasowo zarządza Stanisław Kracik. Sprawdź, kto ma szansę przejąć stery Krakowa!

Premier Donald Tusk wyznaczył termin przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach od 7 do 21.

Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej turze ponad połowy ważnie oddanych głosów, dogrywka odbędzie się dwa tygodnie później – 11 października.

Wybory prezydenta Krakowa. Ważne terminy

Komitety wyborcze będą miały czas do 17 sierpnia na zawiadomienie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu.

Kandydatów na prezydenta Krakowa będzie można zgłaszać do 3 września do godz. 16. Lista zarejestrowanych nazwisk ma zostać podana do publicznej wiadomości najpóźniej 14 września.

Kampania wyborcza zakończy się 25 września o północy. Dwa dni później mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum

Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum, które odbyło się 24 maja. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., dzięki czemu głosowanie w sprawie odwołania prezydenta było ważne. Większość uczestników opowiedziała się za zakończeniem kadencji Aleksandra Miszalskiego.

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Mieszkańcy nie odwołali natomiast Rady Miasta Krakowa. W tym głosowaniu frekwencja okazała się zbyt niska, aby referendum było wiążące.

Ogłoszenie wyborów było możliwe po ostatecznym rozstrzygnięciu dotyczącym protestu referendalnego. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie w tej sprawie, potwierdzając ważność majowego głosowania.

Kto obecnie rządzi Krakowem?

Do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta obowiązki włodarza Krakowa wykonuje Stanisław Kracik. Dotychczasowy zastępca Aleksandra Miszalskiego został powołany przez premiera na początku czerwca.

Kracik zapowiedział, że w okresie przejściowym miasto ma działać bez zakłóceń. Nie zdecydował się na powołanie nowych zastępców.

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