Pilny komunikat od szefa MON: F-16 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-31 14:18

Tuż po godzinie 14:00 w piątek (31 lipca), minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał: - Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. (...) Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na tle flag Polski, UE i NATO. O incydencie nad Bałtykiem przeczytasz na SE Polityka.
Autor: MON/ Materiały prasowe Władysław Kosiniak-Kamysz

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na portalu x następujący komunikat: - Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.

Jak dodał w swoim wpisie minister obrony narodowej: - Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem.

To już kolejny raz, gdy doszło do podobnego incydentu. Ostatnio takie wydarzenia miały miejsce w połowie lipca. Polskie myśliwce zostały wówczas poderwane do działania nad Bałtykiem, była to para dyżurna z bazy w Malborku przechwyciła dwa rosyjskie myśliwce Su-30, a po zakończeniu tej operacji została skierowana do kolejnego zadania. Następnego dnia chodziło zaś o rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. W ostatnich miesiącach podobnych interwencji jest coraz więcej. Kraje NATO regularnie informują o przechwyceniach rosyjskich samolotów nad Bałtykiem.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki