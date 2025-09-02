Wrzosek bije na alarm. Prokuratorzy pracują według starych zasad Ziobry

Ewa Wrzosek wskazuje, że zmiana regulaminu wewnętrznego prokuratury to „najpilniejsza i najistotniejsza” sprawa.

Podstawowym dokumentem wciąż pozostaje regulamin opracowany przez Zbigniewa Ziobrę.

Według Wrzosek nowe rozporządzenie mógłby wydać minister sprawiedliwości – bez udziału prezydenta.

Prokuratorka objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra w resorcie sprawiedliwości.

Jej obowiązki to współpraca z ministrem, przygotowywanie analiz i reprezentowanie Prokuratora Generalnego w mediach.

– Przez ostatnie dwa lata dokonano w nim jedynie kilku kosmetycznych zmian spowodowanych przystąpieniem polskiej prokuratury do prokuratury europejskiej. Mimo zgłaszanych przez środowisko prokuratorskie postulatów prof. Adam Bodnar nie wydał nowego rozporządzenia, które realnie mogłoby usprawnić choćby prowadzenie śledztw – mówiła prok. Wrzosek.

Jak podkreśliła, uznano, że najpierw powstanie nowa ustawa o prokuraturze. – Skutek jest taki, że w obecnych realiach nie ma co liczyć na nowe prawo o prokuraturze, a prokuratorzy stosują stary regulamin Ziobry. A przecież ten akt prawny to wyłączna kompetencja ministra sprawiedliwości i żaden podpis prezydenta nie jest tu wymagany – dodała.

Nowa rola Wrzosek w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prokurator Ewa Wrzosek pod koniec sierpnia została delegowana do resortu sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra.

– W głównej mierze jest to merytoryczna współpraca z ministrem sprawiedliwości w zakresie bieżących kontaktów z prokuratorem krajowym, przygotowywanie opinii, analiz i przedstawianie rekomendacji w sprawach kierowanych do Ministra Sprawiedliwości, a także reprezentowanie Prokuratora Generalnego w kontaktach z mediami – wyjaśniła. Dodała przy tym: – To ostatnie, oczywiście, z uwzględnieniem i zachowaniem odrębnej funkcji pełnionej przez dotychczasową rzeczniczkę prokuratora generalnego, prokurator Annę Adamiak.

Spór o regulamin Ziobry pokazuje, że reforma prokuratury pozostaje jednym z najgorętszych wyzwań dla resortu sprawiedliwości. Ewa Wrzosek jasno wskazuje, że bez natychmiastowych decyzji praca śledczych będzie dalej spowalniana przez przepisy sprzed lat. Teraz wszystko zależy od tego, czy ministerstwo zdecyduje się na szybki ruch i przerwie ciągłość zasad wprowadzonych jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry.

