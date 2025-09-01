Edukacja Zdrowotna wywołała burzę. Rodzice mogą wypisać dzieci, Kościół grzmi: „Deprawacja”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-01 10:15

Nowy przedmiot w szkołach, Edukacja Zdrowotna, jeszcze się nie rozpoczął, a już podzielił Polskę. Do 25 września rodzice muszą zdecydować, czy ich dzieci będą w nim uczestniczyć. Zwolennicy mówią o potrzebnej zmianie i wsparciu młodych, przeciwnicy, z Episkopatem na czele, biją na alarm, ostrzegając przed „systemową deprawacją”.

Według podstawy programowej uczniowie dowiedzą się m.in.:

  • jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • czym jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna,
  • jak radzić sobie ze stresem i emocjami,
  • jak budować relacje z rówieśnikami i w rodzinie,
  • czym są uzależnienia i jak im zapobiegać,
  • podstawowych zasad higieny i profilaktyki,
  • a także elementów edukacji seksualnej, wiedzy o dojrzewaniu, antykoncepcji czy chorobach przenoszonych drogą płciową.

Resort edukacji podkreśla, że to przedmiot praktyczny, mający przygotować młodych do życia, a nie kolejna „sucha teoria do wykucia”.

Dlaczego teraz?

Ministerstwo tłumaczy, że decyzję podjęto w odpowiedzi na rosnące problemy zdrowotne i psychiczne młodzieży. Raporty NIK i WHO od lat alarmują, że polscy uczniowie mają jedne z najniższych wskaźników zdrowia psychicznego w Europie, a wiedza na temat zdrowia seksualnego i profilaktyki jest dramatycznie niska.

Dotychczas funkcję „edukacyjną” spełniało Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ), które, jak podkreślają eksperci, często ograniczało się do konserwatywnych wykładów, a nie do rzetelnej wiedzy. Edukacja Zdrowotna ma być odpowiedzią na braki WDŻ i zastąpić go w praktyce.

„Chcemy obowiązkowej Edukacji Zdrowotnej” – głos uczniów

Do naszej redakcji napisała Akcja Uczniowska:

– Otrzymujemy wiele sygnałów od uczniów, którzy chcą uczestniczyć w Edukacji Zdrowotnej, ale napotykają opór rodziców o prawicowych poglądach. Z drugiej strony, niektórzy uczniowie, przeciążeni nadmiarem lekcji, zrezygnują. Będziemy zachęcać do udziału w zajęciach, jednocześnie walcząc o to, by Edukacja Zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. Zdrowie młodych ludzi nie może być przedmiotem politycznych sporów – mówi Paweł Mrozek, założyciel organizacji.

Kościół: „Deprawacja i erotyzacja”

Episkopat w specjalnym liście nazwał nowy przedmiot „systemową deprawacją” i ostrzegał przed „erotyzacją od najmłodszych lat”.

Mrozek odpowiada ostro:– To próba cofnięcia Polski do średniowiecza, gdzie wiedza o ciele i relacjach była tabu. Episkopat twierdzi, że to zagrożenie dla rodziny i małżeństwa, ale w rzeczywistości to oni zagrażają dobru dzieci, promując model edukacji oparty na milczeniu i wstydzie.

Nauczyciele i eksperci: „To potrzebne” 

Radosław Potrac, Nauczyciel Roku 2023, nie ma wątpliwości: – Mam szczęście, że będę uczył Edukacji Zdrowotnej. Reforma być może wchodzi nieco szybko, ale patrzymy na nią z nadzieją. Odpowiada na głosy młodych, którzy jasno mówią, że potrzebują praktycznej edukacji i wiedzy.

Klaudia Bernatowicz z Fundacji GrowSPACE apeluje: – Edukacja Zdrowotna nie jest próbą ingerencji w wychowanie Waszych dzieci. To wsparcie w rzetelnym przekazywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą podejmować świadome decyzje.

Aleksandra Giska ze Stowarzyszenia Precedens i PROM dodaje: – Nie będzie to sucha wiedza do zakucia. Nauczyciele wspólnie z uczniami będą decydowali, co robić na tym przedmiocie.

Rodzice decydują do 25 września

Na razie Edukacja Zdrowotna jest przedmiotem fakultatywnym, rodzice muszą wyrazić zgodę, inaczej dziecko nie weźmie w nim udziału. Termin upływa 25 września. To oznacza, że w wielu szkołach trwa gorąca dyskusja między rodzicami, nauczycielami i dyrektorami.

Sonda
Czy Twoim zdaniem Edukacja Zdrowotna powinna być obowiązkowa?
