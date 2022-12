Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Grzegorz Braun wywołał niemałe zamieszanie w Konfederacji, gdy podczas ostatniego głosowania w Sejmie, w trakcie którego izba niższa parlamentu pochyliła się nad uchwałą dotyczącą uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Skrajnie prawicowy polityk sprzeciwił się jej wówczas jako jedyny na sali. - Dzisiaj wysyłam wniosek o wystawienie nagany Grzegorzowi Braunowi - zapowiedział w rozmowie z "Rz" Artur Dziambor (40 l.).

Konfederacja trzeszczy w posadach. Skrajna prawica się posypie?

Ostatnie głosowanie tylko scementowało narrację o Grzegorzu Braunie jako polityku prorosyjskim. Zdaniem Artura Dziambora nikt w Konfederacji nie powinien uważać inaczej niż, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą agresorem. - Co innego dyskutować na temat pośpiesznie wyrażonej zgody polskiego rządu na embargo na rosyjski węgiel, bez zabezpieczenia Polaków przed zimą w energię z innych źródeł, a co innego nie zgadzać się na uznanie Rosji za państwo, które napadło na Ukrainę. Rosja jest agresorem i nikt z Konfederacji nie powinien twierdzić inaczej - oświadczył poseł.

We wtorek Rada Liderów Konfederacji będzie decydować nad naganą dla Grzeogrza Brauna, a w przyszłym tygodniu władze formacji mają zadecydować, co dalej z kontrowersyjnym posłem. Nie da się oprzeć wrażeniu, że długo tolerowane zachowanie Brauna, który kontrowersje sieje nie pierwszy raz, przestało być akceptowane nawet w jego własnej partii.

Jednak co do wyrzucenia z partii Grzegorza Brauna nie ma powszechnej zgody. Sprzeciwiają się temu chociażby politycy zebrani wokół Krzysztofa Bosaka (40 l.). Ci wskazują, że nie było żadnej dyscypliny nałożonej przy głosowaniu nad uznaniem Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Rz" dodaje, że niejeden polityk Konfederacji zdaje sobie sprawę z popularności Grzegorza Brauna wśród skrajnie prawicowych wyborców i nie chce go żegnać.

Zamiast usunięcia, ban na afiszowanie się z prorosyjską postawą

Ze względu na popularność Brauna oraz możliwe negatywne dla całej formacji skutki jego utrącenia, politycy Konfederacji woleliby, żeby poseł przestał wyraziście sygnalizować swoje poglądy. Podobna akcja przeprowadzona wobec Janusza Korwin-Mikkego dała efekt pozytywny.

Jednak prorosyjski poseł Konfederacji to nie jej jedyny problem. Już niebawem formację opuścić mają wspomniani na początku artykułu posłowie, którzy na początku roku utworzyli własne koło "Wolnościowcy" w ramach prawicowego bloku. To ich odpowiedź na zmiany nowego prezesa Partii KORWiN, Sławomira Mentzena (36 l.). Ten bowiem nie zamierza respektować uchwały Konfederacji sprzed dwóch lat, która porządkowała sprawy wyborów w formacji.

