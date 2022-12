Tomasz Lis: karierę w mediach rozpoczął lata temu. przez ten czas wiele się zmieniło

Tomasz Lis karierę rozpoczął lata temu. Jako młodzieniec, bo mając zaledwie 23 lat trafił do redakcji Telewizji Polskiej, gdzie pracował przez następne 7 lat. Szybko stał się ulubieńcem widzów, szczególnie, gdy został korespondentem TVP w Stanach Zjednoczonych. To wtedy, na początku medialnej drogi, zakochał się w koleżance po fachu Kindze Rusin. Para wzięła ślub, który pokazywała telewizja! Małżonkowie doczekali się też dwóch córek, które dziś są już dorosłe: Poli Lis i Igi Lis. Starsza z dziewczyn poszła w ślady rodziców i jest dziennikarką, zajmuje się sportem. Niestety, drogi małżonków się rozeszły. Lis związał się później z Hanną Lis, która co ciekawe, była świadkiem na jego ślubie z Kingą Rusin. Jednak i to drugie małżeństwo się rozpadło, co zupełnie niedawno Hanna Lis wyznała wprost: - Z moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa - oświadczyła wówczas.

Kłopoty ze zdrowiem Tomasza Lisa. Cztery udary w tle

Niestety, Tomasz Lis miewa nie tylko kłopoty miłosne, ale i zdrowotne. Dziennikarz nie ukrawa, że ma za sobą cztery udary, z których ostatni przeszedł niecałe dwa miesiące temu. Sytuacja była napięta, bo Lis sam komentował swój stan: - Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takiej pewne (...).

Aktywny Lis wybrał się w połowie października do Chicago, by wziąć udział w maratonie, a tuż po powrocie do kraju doznał właśnie udaru. W szpitalu przebywał jakiś czas, opiekował się nim zespół byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a dosłownie w ostatnim czasie znów tam trafił na zaplanowany zabieg. Jak te trudne zdrowotne doświadczenia zmieniły Lisa? Zdjęcia w naszej galerii pokazują wszystko, jak na dłoni:

Tomasz Lis nagrał wiadomość wprost ze szpitalnego łóżka. Ujawnił, co mu dolega

