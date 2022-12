Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Najnowsze badanie pracowni IBRiS przeprowadzone na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazuje wprost - pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla większości Polaków są daleko bardziej ważne, aniżeli jedność rządu Zjednoczonej Prawicy. Grubo ponad 50 proc. ankietowanych wybrało środki z Unii Europejskiej nawet kosztem rozpadu Rady Ministrów.

Sondaż: Krajowy Plan Odbudowy nawet za cenę zmian rządzie

Aż 65,8 proc. ankietowanych wskazało, że Rada Ministrów powinna dążyć do spełnienia wszystkich kamieni milowych, aby jak najszybciej uzyskać pieniądze z KPO. Wspomniany odsetek jest gotowy nawet poświęcić koalicję rządzącą, godząc się na odejście ze struktur władzy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry (52 l.). Formacja ministra sprawiedliwości jest bowiem grupą najbardziej przeciwną wobec kooperacji z Brukselą.

Warto podkreślić, że spośród wspomnianych 65,8 proc. ankietowanych 49,9 proc. badanych takie podejście popiera "zdecydowanie". "Raczej zgadza się" z nim natomiast 15,9 proc. ankietowanych.

Niezdecydowanych więcej niż przeciwników KPO

Przeciwnicy poświęcenia rządu za cenę KPO to zdecydowana mniejszość, jak wynika z badania IBRiS. 16,5 proc. sprzeciwia się bowiem rozpadowi władzy, z czego 13,2 proc. jest na to zdecydowanych, a 3,3 "raczej się nie zgadza". Osoby bez zdania na ten temat to nawet większy odsetek niż przeciwnicy KPO, ponieważ mowa o 17,6 proc. nieokreślonych wyborców.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-3 grudnia na grupie 1100 dorosłych Polaków.

