Wojna na prawicy? PiS ma oskarżać Mentzena o układy z Tuskiem i "banderyzm"

Wirtualna Polska informuje o „przekazie dnia”, który miał zostać rozesłany przez biuro prasowe PiS.

W dokumencie, według WP, pojawiały się zarzuty wobec Sławomira Mentzena o „spiskowanie z Tuskiem” i „wspieranie banderyzmu”.

Politycy PiS mieli otrzymać wytyczne, jak odpowiadać na wypowiedzi Konfederacji w mediach.

Sam Mentzen w przeszłości mówił, że „Kaczyński chce go zniszczyć” i że „nie ufa prezesowi PiS”.

Partia, jak zauważają komentatorzy, może w ten sposób próbować ograniczyć odpływ młodych wyborców na rzecz Konfederacji.

Doniesienia o „przekazie dnia”

Według publikacji Wirtualnej Polski, dokument, który miał trafić do działaczy PiS, stanowił tzw. brief komunikacyjny, zestaw gotowych argumentów do wykorzystania przez parlamentarzystów w wystąpieniach medialnych.

Portal twierdzi, że jeden z fragmentów miał brzmieć:

„Konfederacja ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi, aby konserwować wpływy Tuska i jego ludzi.”

Z ustaleń portalu wynika, że Sławomir Mentzen został w dokumencie opisany jako „człowiek niepoważny i niewiarygodny”. W „briefie” miało znaleźć się odniesienie do „wspierania banderyzmu”, miał to być zarzut dotyczący niepoparcia przez Konfederację jednej z poprawek legislacyjnych dotyczących obywateli Ukrainy.

„Mentzen to człowiek Tuska”? Takie miały być wytyczne

Z doniesień WP wynika, że politycy PiS mieli otrzymać zalecenie, by w mediach przypominać różnice między PiS a Konfederacją oraz akcentować rzekome kontrowersje wokół wypowiedzi lidera ugrupowania.

W briefie miano wskazać, że Konfederacja „popierała prywatyzację służby zdrowia” i „lockdowny”, a także że „kilku jej posłów poparło poprawkę PO dotyczącą programu 800+”.

Reakcja Konfederacji

Sam Sławomir Mentzen w ostatnich dniach kilkukrotnie komentował napięcia na prawicy. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził:

– Celem Kaczyńskiego byłoby zniszczenie mnie. To nie jest dobry materiał do zrobienia koalicji. Ja mu nie ufam – powiedział lider Konfederacji.

W innym wystąpieniu dodał, że jeśli ktoś naprawdę chce zbudować szeroki obóz prawicowy, „powinien poprosić Jarosława Kaczyńskiego o przejście na emeryturę”.

Polityczne tło: walka o młodych wyborców

W ocenie komentatorów, publikacja Wirtualnej Polski, jeśli się potwierdzi, może wskazywać, że PiS obawia się rosnącego poparcia dla Konfederacji. Według sondaży to właśnie ugrupowanie Mentzena i Bosaka zyskuje dziś największe poparcie wśród wyborców poniżej 40. roku życia. Część polityków PiS w rozmowach z mediami nie ukrywa, że „Mentzen jest wobec nich agresywny”, ale są też w partii osoby, które „nie chcą wojny na prawicy”.

