Prof. Wojciech Polak, który jest przewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, ocenił w trakcie wywiadu, że Wojciech Jaruzelski powinien zostać pozbawiony swojego stopnia. Historyk mówił o tym w rozmowie z Radiem Poznań pytany był o pośmiertne odebranie zaszczytów Jaruzelskiemu.

- Oczywiście, można i powinno się to zrobić. To nie jest jakaś historia zamierzchła, gdzie może byłoby to działaniem niepoważnym, to jest ciągle historia żywa; żyją ludzie, którzy zostali przez generała Jaruzelskiego skrzywdzeni, żyją ich rodziny, całe pokolenia niosły ze sobą traumę tych wydarzeń z 13 grudnia i dni następnych - mówił prof. Polak.

Wojciech Jaruzelski już więcej nie będzie generałem? Przewodniczący Kolegium IPN: Jaruzelski zabiegał o sowiecką interwencję

Przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na antenie Radia Poznań mówił, że wbrew słowom samego Jaruzelskiego, który jeszcze za życia przekonywał, że stan wojenny ochronił Polskę, tak naprawdę sam generał w istocie był zwolennikiem sowieckiej interwencji wojskowej w Polsce. Jaruzelski nie był bowiem w stanie poradzić sobie z "Solidarnością". W 1981 roku do związku należało niemal 10 mln osób spośród 36 mln Polaków, którzy wówczas zasiedlali kraj.

- Jaruzelski przy pomocy aluzji już w 1982 roku mówił o tym, że wprowadzenie stanu wojennego ochroniło Polskę przed największym nieszczęściem w historii. Powtarzał przez całe lata aż do śmierci, że on uratował nas przed interwencją sowiecką. Tymczasem prawda jest taka, że on o tą interwencję wręcz zabiegał. Gdy nie dał rady zniszczyć Solidarności, to prosił sowietów, żeby wkroczyli i zrobili w Polsce porządek - mówił prof. Polak.

