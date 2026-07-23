Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia trafił do Sejmu

Jak przekazano w komunikacie prokuratury, w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonujący stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej.

W związku z przysługującym posłowi immunitetem Prokurator Generalny Waldemar Żurek w dniu 9 lutego 2026 r. skierował do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej na podstawie.

W dniu 4 maja 2026 r. Marszałek Sejmu przekazał Prokuratorowi Generalnemu oświadczenie Michała Wosia, w którym zrzekł się on immunitetu formalnego i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

Ochrona immunitetowa posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje immunitet materialny, immunitet formalny oraz gwarancję nietykalności osobistej.

Immunitet formalny polega na tym, że poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, chyba że złoży oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. Nietykalność osobista oznacza natomiast, że poseł nie może zostać zatrzymany ani tymczasowo aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, gdy zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

W konsekwencji wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, w tym także zrzeczenie się immunitetu formalnego przez samego posła, nie uchyla ochrony wynikającej z nietykalności osobistej. Zatrzymanie posła, także w celu jego przymusowego doprowadzenia do wykonania czynności procesowych, wymaga odrębnej zgody Sejmu.

W związku z wyrażeniem przez parlamentarzystę zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej możliwe było podjęcie czynności zmierzających do przedstawienia mu zarzutu i wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu oraz podjęto wszelkie wymagane prawem czynności zmierzające do jego ogłoszenia Michałowi Wosiowi i przesłuchania go w charakterze podejrzanego.

W celu przeprowadzenia tych czynności procesowych prokurator czterokrotnie wezwał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Na żadne z tych wezwań Michał Woś nie stawił się.

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