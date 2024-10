i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

sylwetka posła

To on zastąpi Ziobrę? Kim jest Michał Woś? Rodzina, wykształcenie, kariera, kontrowersje

Już w sobotę na kongresie Prawa i Sprawiedliwości może dojść do połączenia tej partii z Suwerenną Polską. W mediach spekuluje się, że w obliczu problemów zdrowotnych Zbigniewa Ziobry, po połączeniu ktoś inny może tymczasowo zastępować go we władzach. Wśród kandydatów do tego zaszczytu wymienia się m.in. Michała Wosia. Kim jest poseł? Przygotowaliśmy dla Was sylwetkę tego młodego polityka. Kim jest Michał Woś?