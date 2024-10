Poruszające wyznanie byłej żony Palikota: "Jestem niewierząca, a chce mi się za niego pomodlić"

Kongres PiS - program specjalny "Super Expressu" na You Tube

Będą zawiadomienia do prokuratury. Wierchuszka PiS podejrzana o popełnienie przestępstwa

Komisja Kultury odwoła Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych? RMN do likwidacji

Rozwód Palikota i jego pierwszej żony był głośny

Polmos Lublin, czy piękna rezydencja w Jabłonnie pod Lublinem to tylko część majątku, o który spór toczyli dwie dekady temu byli małżonkowie. Maria Nowińska publicznie oskarżała Janusza Palikota min. o wyprowadzanie milionów złotych do rajów podatkowych. Co ciekawe przed sądem lekarkę reprezentował w tej sprawie mecenas Roman Giertych (53 l.), a kolejne etapy tego konfliktu szeroko była relacjonowane w mediach.

To przykry koniec tej historii. Poruszające wyznanie byłej żony Palikota

Jednak teraz po złych emocjach sprzed lat nie ma już nawet śladu. Byłej żonie biznesmena, oskarżonego o oszustwa na kwotę 70 milionów złotych, jest przykro kiedy widzi Janusza Palikota odprowadzanego do aresztu przez służby.

Przykro, że to wszystko tak się skończyło. Paradoksalnie to jest właśnie dominujące uczucie po tych dwudziestu latach. Mamy dwóch wspólnych synów, jestem z nich bardzo dumna, jestem dumna z ich osiągnięć, teraz całą sytuację bardzo mocno przeżywają – zdradza Maria Nowińska.

Kobieta z wyraźnym wzruszeniem mówi też o modlitwie. - Nie jestem osobą wierzącą, a chce mi się za niego pomodlić – słyszymy od byłej zony Janusza Palikota

Wieczorny Express - Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.