Wielka draka Mateckiego i Pawłowskiej! Sprawa trafi do Komisji Etyki Poselskiej

Podczas gdy od kilku dni ważą się losy stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus", w sieci iskrzy! Tym razem mocna wymiana zdań nastąpiła między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Poseł Matecki w sieci odniósł się do Pawłowskiej i zaapelował do jej wyborców, by w przyszłości "nie dopuścili tego więcej do Sejmu". Gdy polityczka zauważyła, co się dzieje, zareagowała natychmiast. - Matecki urządził na mnie nagonkę. Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, Pośle na Sejm RP - "nie dopuście TEGO do Sejmu". Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład? - pytała oburzona we wpisie w mediach społecznościowych. Dodała też, że sprawa zostanie skierowana do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. - Liczę, że to chamstwo szybko zostanie poskromione przez odpowiednie organy partii. Obrzydlistwo - podsumowała.

Matecki urządził na mnie nagonkę. Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, Pośle na Sejm RP - "nie dopuście TEGO do Sejmu". Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład?Kieruje sprawę do Komisji Etyki… pic.twitter.com/VtzqGz1O28— Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) July 22, 2026

Na tym się jednak nie skończyło, bo na profilu Suwerennej Polski na platformie X opublikowane zostały zdjęcia posłanki Pawłowskiej m.in. z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z maseczką z widniejącym na niej charakterystycznym piorunem, czy też z Sejmu, na których ją w koszulce z napisem dotyczącym aborcji. Opis dodany do zdjęć brzmiał: - Moniko, ucięłaś zdjęcia, które dołączyłem dowpisu. Faktycznie, uważam że takie osoby nie powinny się nawet zbliżać do konserwatywnych partii. Dla mnie polityka to coś więcej niż miejsce na liście w kolejnej formacji politycznej. Nie chcę prawicy z piorunem na twarzy.

9