Wniosek o areszt dla Ziobry już w prokuraturze. Kiedy decyzja?

Do prokuratury wpłynął wniosek ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa przegłosowała w piątek wniosek zainicjowanie procedury zmierzającej do zastosowania kary porządkowej 30-dniowego aresztu dla b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobro. B. minister miał być w piątek doprowadzony przed komisję, ale nie było go o wyznaczonej godz. 10.30. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała w poniedziałek PAP, że wniosek komisji śledczej wpłynął do prokuratury.

- "Wniosek komisji śledczej wpłynął; we wtorek zostanie przekazany do analizy od strony formalnej do wybranego prokuratora z zespołu śledczego nr 3 od Pegasusa i Prokuratury Generalnej" - powiedziała PAP prok. Adamiak. Jak dodała, po formalnym sprawdzeniu wniosku podjęte zostaną dalsze kroki.

Kara dla Ziobry

W piątek nie doszło do przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Policja zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymała posła po godz. 10.30, w celu doprowadzenia przed komisję. Ponieważ jednak Ziobro nie stawił się na posiedzeniu o czasie - początek posiedzenia był wyznaczony właśnie na godz. 10.30 - komisja przyjęła wniosek o zainicjowanie procedury zastosowania wobec niego kary porządkowej 30 dni aresztu.

