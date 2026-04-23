Włodzimierz Czarzasty stanowczo o odwołaniu Hennig-Kloski. Marszałek nie ma wątpliwości

Sara Osiecka
PAP
2026-04-23 7:43

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, zadeklarował lojalne wsparcie dla rządu, którego jest częścią, w obliczu wniosku o odwołanie minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Wniosek, który ma być procedowany w Sejmie 30 kwietnia, spotkał się z jednoznaczną reakcją Lewicy, która zamierza bronić swoich ministrów.

Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS
Pod koniec marca do Sejmu wpłynął wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministry klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów, w tym przedstawiciele Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek ten musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na dni 28-30 kwietnia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że wniosek dotyczący Hennig-Kloski znajdzie się w programie obrad w czwartek, 30 kwietnia.

Stanowisko Lewicy

W odpowiedzi na pytanie o stanowisko Lewicy wobec wniosku o odwołanie minister Pauliny Hennig-Kloski, Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie ma potrzeby namawiania posłów i posłanek Lewicy do obrony ministrów z rządu, który ich partia współtworzy.

- Nie musi namawiać posłów i posłanek Lewicy do bronienia ministrów z rządu, który Lewica tworzy – powiedział.

Zapytany o ewentualne nieprawidłowości wokół programu „Czyste Powietrze”, marszałek Sejmu stwierdził, że w przypadku jakichkolwiek niejasności, powinny zająć się tym prokuratura i sądy.

- Jeżeli są jakieś niejasności, powinna zająć się tym prokuratura i sądy. Jeżeli będzie jakikolwiek udział jakichkolwiek osób, które powinny być w tej sprawie ukarane, to powinno się to zdarzyć – podkreślił.

Marszałek Sejmu ocenił, że wniosek o odwołanie Hennig-Kloski jest na obecnym etapie „wnioskiem politycznym”.

- A jeżeli chodzi o wnioski polityczne, to my jesteśmy lojalnym partnerem tego rządu, który załatwia wiele spraw związanych z programem Lewicy. W związku z tym uważamy, że po prostu trzeba brać odpowiedzialność za ministrów tego rządu. Dlatego Lewica będzie broniła ministrów rządu, który Lewica tworzy – podsumował.

Zarzuty wobec Hennig-Kloski

Wnioskodawcy zarzucają minister Hennig-Kloski m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, zwłaszcza w zakresie systemu ETS. Wskazują również na chaos wokół programu „Czyste Powietrze” oraz zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego pod kątem dostępności pelletu w sezonie grzewczym 2025/26. Pojawił się także zarzut „sabotażu państwa” poprzez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

