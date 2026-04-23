Włodzimierz Czarzasty stanowczo o odwołaniu Hennig-Kloski. Marszałek nie ma wątpliwości

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministry klimatu i środowiska został złożony przez około 100 posłów i będzie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu w 30 kwietnia.

Lewica, której przedstawicielem jest Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zadeklarowała pełne poparcie i obronę ministry Hennig-Kloski, traktując wniosek jako "wniosek polityczny" i podkreślając lojalność wobec rządu, który współtworzy.

Główne zarzuty wobec ministry Hennig-Kloski to: brak działań w sprawie negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej (ETS), chaos wokół programu "Czyste Powietrze", zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego/drzewnego pod kątem pelletu oraz zarzut "sabotażu państwa" poprzez oparcie suwerenności energetycznej na OZE.

Pod koniec marca do Sejmu wpłynął wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministry klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów, w tym przedstawiciele Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek ten musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na dni 28-30 kwietnia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że wniosek dotyczący Hennig-Kloski znajdzie się w programie obrad w czwartek, 30 kwietnia.

Stanowisko Lewicy

W odpowiedzi na pytanie o stanowisko Lewicy wobec wniosku o odwołanie minister Pauliny Hennig-Kloski, Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że nie ma potrzeby namawiania posłów i posłanek Lewicy do obrony ministrów z rządu, który ich partia współtworzy.

- Nie musi namawiać posłów i posłanek Lewicy do bronienia ministrów z rządu, który Lewica tworzy – powiedział.

Zapytany o ewentualne nieprawidłowości wokół programu „Czyste Powietrze”, marszałek Sejmu stwierdził, że w przypadku jakichkolwiek niejasności, powinny zająć się tym prokuratura i sądy.

- Jeżeli są jakieś niejasności, powinna zająć się tym prokuratura i sądy. Jeżeli będzie jakikolwiek udział jakichkolwiek osób, które powinny być w tej sprawie ukarane, to powinno się to zdarzyć – podkreślił.

Marszałek Sejmu ocenił, że wniosek o odwołanie Hennig-Kloski jest na obecnym etapie „wnioskiem politycznym”.

- A jeżeli chodzi o wnioski polityczne, to my jesteśmy lojalnym partnerem tego rządu, który załatwia wiele spraw związanych z programem Lewicy. W związku z tym uważamy, że po prostu trzeba brać odpowiedzialność za ministrów tego rządu. Dlatego Lewica będzie broniła ministrów rządu, który Lewica tworzy – podsumował.

Zarzuty wobec Hennig-Kloski

Wnioskodawcy zarzucają minister Hennig-Kloski m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, zwłaszcza w zakresie systemu ETS. Wskazują również na chaos wokół programu „Czyste Powietrze” oraz zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego pod kątem dostępności pelletu w sezonie grzewczym 2025/26. Pojawił się także zarzut „sabotażu państwa” poprzez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

32

Sonda Czy Paulina Hennig-Kloska jest dobrym ministrem klimatu i środowiska? Tak Nie Nie wiem