Brat cioteczny prezesa PiS przestrzega zwaśnionych polityków: Jeśli nie posłuchają Jarka, przegrają!

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-04-23 5:00

Wciąż tlą się konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, choć Jarosławowi Kaczyńskiemu (77 l.) udało się dojść do kompromisu z Mateuszem Morawieckim (58 l.) w sprawie jego stowarzyszenia. Cioteczny brat prezesa PiS uważa kuzyna za politycznego geniusza i ma dla polityków PiS radę. – Jeśli się nie posłuchają Jarka, to przegrają – mówi nam Jan Maria Tomaszewski (76 l.).

i

  • W PiS trwa spór między frakcją „maślarzy” a środowiskiem związanym z Mateuszem Morawieckim, mimo porozumienia w sprawie stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
  • Politycy obu stron komentują ugodę odmiennie: jedni liczą na współpracę, inni zarzucają eskalowanie konfliktu.
  • Jan Maria Tomaszewski podkreśla, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński skutecznie rozwiązał spór i politycy powinni zastosować się do jego decyzji.

Wojna "maślarzy" z "harcerzami"

Stowarzyszenie „Rozwój Plus” ma nie przyjmować nowych członków i nie tworzyć struktur – to efekt porozumienia prezesa PiS z byłym premierem. Ale ta ugoda nie kończy konfliktu, jaki wybuchł w PiS między dwiema największymi frakcjami. Pierwszą są tzw. maślarze, a drugą środowisko skupione wokół Morawieckiego („harcerze”). – Mam nadzieję, że wszyscy w PiS, także ci, którzy zapisali się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, będą pracowali na rzecz PiS i Przemysława Czarnka (47 l.) – komentuje nam poseł PiS Michał Wójcik (53 l.).

Nowe wieści od kuzyna prezesa PiS: Do końca roku Jarek będzie mieszkał u mnie

Z kolei Krzysztof Szczucki (40 l.), związany z „harcerzami”, ma zarzuty wobec drugiej strony konfliktu. – Frakcja tzw. maślarzy próbuje eskalować spór w PiS. Nie ma na to zgody. Oni są niezadowoleni z tej kolacji Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie doszło do kompromisu. A prezes PiS utarł im nosa – mówi nam polityk.

Prezes mistrzem politycznego pokera

A jak sprawę związaną ze stowarzyszeniem komentuje cioteczny brat prezesa PiS? – Jarek po mistrzowsku to wszystko rozegrał. Wszyscy, którzy grali kiedyś z nim w politycznego pokera, wiedzą, że nie mają z nim szans, wszyscy przegrywali. A jeśli się nie posłuchają Jarka, to przegrają i tyle – uważa Jan Maria Tomaszewski. 

Macron i Wałęsa w Gdańsku. Te zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów
Galeria zdjęć 25
Wojna na prawicy! KACZYŃSKI odda władzę, tylko komu? - Jan Maria Jackowski i Paweł Musiałek | SUPER RING
