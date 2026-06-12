Włodzimierz Czarzasty o odznaczeniu dla Kwaśniewskiego. "Jak ważny jest wciąż Kwaśniewski, przekonałem się w ostatnich dniach"

Prezydium Sejmu, za pośrednictwem Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego podjęło inicjatywę uhonorowania byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Kwaśniewski ma zostać uhonorowany tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, który jest najwyższym stopniem tego wyróżnienia przyznawanego za znaczący wkład w integrację europejską.

Jest to prestiżowe europejskie odznaczenie, które wcześniej otrzymali już inni wybitni Polacy, m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił podjęcie działań mających na celu uhonorowanie byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, wysokim europejskim odznaczeniem. Chodzi o tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

- Z mojej inicjatywy Prezydium Sejmu wystąpi do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Aleksander Kwaśniewski jako najlepiej oceniany prezydent w historii Polski był kluczową postacią w procesie wchodzenia Polski, ale i innych krajów egionu, do Unii Europejskiej. To za jego prezydentury Polska podpisała traktat akcesyjny, przeprowadziła referendum europejskie i 1 maja 2004 roku stała się członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Kwaśniewski zawsze, twardo wspierał ten kierunek, traktując integrację europejską jako strategiczny wybór cywilizacyjny i bezpieczeństwa państwa. Już po zakończeniu prezydentury pozostał aktywnym Europejczykiem, uczestnikiem debaty międzynarodowej. Pracował z Parlamentem Europejskim nad zbliżeniem Ukrainy do UE. Współtworzy Yalta European Strategy, poświęcony europejskiej przyszłości Ukrainy. Jak ważne to forum, przekonałem się będąc ostatnio w Kijowie, uczestnicząc w ich corocznym spotkaniu - powiedział nam Włodzimeirz Czarzasty.

Marszałek Sejmu podkreślił, że Aleksander Kwaśniewski wciąż jest ważną postacią, co udowodnił chociażby w ostatnim czasie.

- A jak ważny jest wciąż Kwaśniewski, przekonałem się w ostatnich dniach. W Polsce był Kyryło Budanow – najbliższy człowiek prezydenta Zełenskiego – rozmawiać o kryzysie w relacjach między naszymi krajami. Miał on spotkania w Kancelarii Prezydenta, Premiera, w MSZ i tu w Sejmie, gdzie się widzieliśmy. Ale spotkał się też właśnie z Kwaśniewskim – posłuchać o jego perspektywie. Były prezydent wciąż odgrywa ważną rolę i działa dla Polski i Unii Europejskiej - zaznaczył w rozmowie z nami.

Polityk przypomniał także o wcześniejszych oznaczeniach przyznanych Polakom. Prestiżowy Europejski Order Zasługi został już przyznany podczas pierwszej w historii ceremonii jego wręczenia, która miała miejsce 19 maja w Strasburgu. Były prezydent Lech Wałęsa został uhonorowany najwyższym tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Z kolei były premier Polski oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, otrzymał tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

- Chcę, by jego dorobek został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu do oceny. To nie jest gest partyjny, lecz uznanie dla osoby, która miała realny udział w europejskiej drodze Polski.Ten order był już przyznawany Polakom. Dostali go m.in. prezydent Lech Wałęsa oraz premier Jerzy Buzek. Przyznanie go Kwaśniewskiemu jest logiczne, dla mnie oczywiste - podkreślił.

Czym jest Europejski Order Zasługi?

Europejski Order Zasługi to wyróżnienie ustanowione przez Parlament Europejski, którego celem jest docenienie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju integracji europejskiej, a także do promowania i obrony wartości fundamentalnych Unii Europejskiej. Jak informuje sam Parlament Europejski, Order jest przyznawany "w dowód uznania osiągnięć osób, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub w propagowanie i obronę wartości zapisanych w traktatach. Ma on inspirować przyszłe pokolenia do odwagi obywatelskiej i zaangażowania na rzecz europejskich ideałów." Odznaczenie to posiada trzy stopnie: Członek Orderu, Honorowy Członek Orderu oraz najwyższy – Wybitny Członek Orderu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty: