Włodzimierz Czarzasty dobitnie podsumował Szymona Hołownię. Wystawił mu jednoznaczną ocenę

2025-10-01 11:08

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do kwestii objęcia stanowiska marszałka Sejmu, potencjalnej rezygnacji Szymona Hołowni oraz kontrowersyjnych wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej. Polityk podkreślił, że objęcie funkcji marszałka wynika z umowy koalicyjnej, a Polska nie fascynuje się tą kwestią. Czarzasty wyraził także swoje zdanie na temat Szymona Hołowni, oceniając go pozytywnie, mimo że sam nie podjąłby podobnych decyzji.

  • Włodzimierz Czarzasty z Lewicy odniósł się do możliwości objęcia funkcji marszałka Sejmu, podkreślając, że wynika to z umowy koalicyjnej.
  • Czarzasty pozytywnie ocenił pracę Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, chociaż sam nie podjąłby decyzji o rezygnacji z przewodniczenia partii.
  • Lider Lewicy skomentował również kontrowersyjne wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, nazywając ją "barwnym ptakiem" i zwracając uwagę na jej rozpoznawalność i poparcie społeczne.
  • Czarzasty zaznaczył, że kwestia wieku przy obsadzaniu stanowisk wynika z umowy koalicyjnej, a kompetencje i zaufanie społeczne są kluczowe.

Włodzimierz Czarzasty został zapytany o ewentualne objęcie funkcji marszałka Sejmu, zgodnie z umową koalicyjną, w miejsce Szymona Hołowni.

- Wszystko się zdarzyć może, w polityce siedzę kawał czasu. Wydaje mi się, że po pierwsze Polska nie fascynuje się tym, kto będzie marszałkiem Sejmu – podkreślił wicemarszałek Sejmu w rozmowie z RMF FM.

Lider Lewicy odniósł się również do pracy Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu, wyrażając pozytywną opinię.

- O panu Szymonie Hołowni nie będę nic złego mówił, bo uważam, że jest dobrym marszałkiem. Zresztą nie mam ochoty krytykować swojego koalicjanta – powiedział. Dodał, że krytykowanie koalicjantów jest "najgorszą metodą na prowadzenie spraw kraju".

Polityk skomentował także potencjalną decyzję Hołowni o rezygnacji z przewodniczenia Polsce 2050 i ubiegania się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię! Przygotował postulaty

- Mogę tylko w tej sprawie powiedzieć jedną rzecz i mówię to z absolutnym spokojem, ja bym takiej decyzji nie podjął. Ale każdy ma prawo do swojej decyzji – skomentował Włodzimierz Czarzasty. - Oceniam pana Hołownię jako marszałka Sejmu od strony prowadzenia firmy, bo obserwowałem również panią Elżbietę Witek, jak to robiła. W związku z tym mam jakiś obraz tego. Oceniam go dobrze. Uważam, że wprowadził dużo świeżego powietrza. Uważam, że nie robił takich rzeczy, za które na przykład poprzedniczka pewnie kiedyś się będzie wstydziła - dodał.

Czarzasty o Żukowskiej

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na pytanie słuchacza RMF FM, czy Anna Maria Żukowska nie jest obciążeniem dla Lewicy.

- Są politycy i polityczki bardzo wyraziści. Pani Żukowska do takich należy. Ważne jest to, ile procent zaufania Polaków ma do danego polityka. Ostatnie badania Ibris-u sprzed dwóch dni wskazały, że pani Żukowska ma zaufanie 24 proc. Polaków i jest rozpoznawalna na poziomie chyba 85 procent. Pani Żukowska lat temu sześć wzięła w Warszawie 19 tysięcy głosów, lat temu dwa wzięła 39 tys. głosów. Są osoby, które wzbudzają emocje. Te emocje mogą się jednym podobać, drugim nie – odpowiedział lider Lewicy.

- Mam oczywiście swoje zdanie na temat tego, co pani Żukowska czasami mówi, ale jest barwnym ptakiem po prostu – dodał Czarzasty.

Dopytywany, czy odciąłby się od jakichś działań Anny Marii Żukowskiej, Czarzasty stwierdził, że nie przeklinałby na antenie.

