Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię! Przygotował postulaty

Ryszard Petru podziękował Szymonowi Hołowni za stworzenie ruchu Polska 2050 i podkreślił, że Trzecia Droga miała kluczowe znaczenie dla zwycięstwa w wyborach w 2023 roku.

Szymon Hołownia nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko przewodniczącego partii Polska 2050 w styczniu, ponieważ stara się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

Ryszard Petru przedstawił pięć kluczowych postulatów na najbliższe dwa lata dla partii Polska 2050, w tym m.in. obniżenie składki zdrowotnej, zielona transformacja, walka z biurokracją, szczelne granice i bezpieczeństwo.

Petru opowiedział się za szukaniem kompromisów wewnątrz koalicji rządzącej poza mediami, podkreślając, że wyborcy nie wybaczą sporów i głosowań niezgodnych ze stanowiskiem rządu.

Ryszard Petru ogłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego partii Polska 2050. W liście skierowanym do działaczy partii, Petru wyraził przekonanie, że jest w stanie odzyskać zaufanie wyborców, którzy poparli ugrupowanie w 2023 roku. Proponuje powrót do "korzeni", które, jego zdaniem, przyczyniły się do sukcesu partii i całej Trzeciej Drogi.

- Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. — i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi - oznajmił.

Ryszard Petru podziękował Szymonowi Hołowni za stworzenie ruchu i podkreślił, że bez Trzeciej Drogi, utworzonej przez Polskę 2050 i PSL, "nie byłoby zwycięstwa w 2023 r. i Koalicji 15 października".

Hołownia rezygnuje z ubiegania się o reelekcję

W tle kandydatury Petru, Szymon Hołownia, obecny marszałek Sejmu i lider Polski 2050, ogłosił, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii w styczniu. Według ustaleń Onetu, Hołownia stara się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

- Byłem zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera. Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować. Jego działalność polityczna nie tylko w Polsce, ale i za granicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji - ocenił polityk.

Główne postulaty Ryszarda Petru

Ryszard Petru ocenił, że zadaniem Polski 2050 "powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych, rozszerzając tym samym poparcie dla naszej partii". Stwierdził, że partia potrzebuje "powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących". Zwrócił uwagę na rosnące wyzwania, takie jak wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję i Białoruś.

Przedstawił pięć kluczowych postulatów na najbliższe dwa lata:

Przedsiębiorczość: Obniżenie składki zdrowotnej do poziomu sprzed Polskiego Ładu.

Zielona transformacja: Realizowana "zgodnie ze zdrowym rozsądkiem".

Ludzkie sprawy: Walka z "bezduszną biurokracją".

Szczelne granice.

Bezpieczeństwo.

Ryszard Petru opowiedział się za współpracą wewnątrz koalicji, podkreślając potrzebę szukania kompromisów poza mediami.

- Trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji. Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu. Rywalizacja w ramach naszego ugrupowania nie będzie łatwa. Ale nie mogę stać z boku, gdy przed nami tak wielkie wyzwania. Jesteśmy w stanie odbudować zaufanie i poparcie z 2023 r. Głęboko w to wierzę! - skwitował.

