Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na wicepremiera? Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję

Rada Krajowa partii Polska 2050 nominowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisko wicepremiera, co jest częścią zmian w rządzie wynikających z umowy koalicyjnej.

Nominacja Pełczyńskiej-Nałęcz wpisuje się w ustalenia, zgodnie z którymi Polska 2050 otrzyma stanowiska wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu po zakończeniu kadencji Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu w listopadzie 2025 roku.

Priorytety ugrupowania, które ma realizować przyszła wicepremier, to m.in. rozwój mniejszych miast, asystencja osobista, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł i uczciwy rynek mieszkaniowy.

Posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 we wtorek 30 września zaowocowało oficjalnym wskazaniem Pełczyńskiej-Nałęcz jako kandydatki na wicepremiera. Partia ogłosiła to na platformie X, stwierdzając: „Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X”. W komunikacie podkreślono również priorytety ugrupowania, które mają być realizowane przez przyszłą wicepremier.

- Do przodu – po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów - czytamy.

Zmiany w rządzie

Nominacja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wpisuje się w ustalenia umowy koalicyjnej. Już pod koniec lipca Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zapowiedział, że po zakończeniu jego kadencji na stanowisku marszałka Sejmu, czyli w listopadzie, Polska 2050 otrzyma stanowiska wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, Szymon Hołownia ma pełnić funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 roku. Po tym terminie jego miejsce zajmie współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Rola Hołowni i rekomendacje

W ostatnią sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Rada Krajowa zarekomendowała Szymona Hołownię na funkcję wicemarszałka Sejmu. Jednocześnie zapowiedziała, że we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera. Szymon Hołownia wyraźnie zaznaczył, że nie będzie ubiegał się o stanowisko wicepremiera ani o przewodnictwo partii w styczniowych wyborach wewnętrznych. Stwierdził, że szansę na objęcie funkcji wicepremiera należy dać Pełczyńskiej-Nałęcz, podkreślając jednocześnie, że jest to decyzja partii, a nie jego osobista.

W naszej galerii zobaczysz, jak Donald Tusk potraktował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz:

Sonda Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem? Tak Nie Nie wiem

2025_09_29_Express Biedrzyckiej Tomasz Słomka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.