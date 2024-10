Właściciel Red is Bad zatrzymany na Dominikanie

i Autor: pixabay

Red is Bad

Właściciel Red is Bad Paweł Szopa zatrzymany na Dominikanie

Jak podaje serwis tvn24.pl, powołując się na własne nieoficjalne źródła, Paweł Szopy twórca i właściciel „Red is Bad”, został zatrzymany na Dominikanie. Ekstradycja w toku od strony pierwszych formalności. Potwierdza to policja: - Polska policja zatrzymała w Dominikanie Pawła Szopę, twórcę marki Red is Bad - poinformował w piątek w rozmowie z PAP Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji.