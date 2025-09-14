Władysław Kosiniak-Kamysz staje po stronie Donalda Trumpa w ważnej sprawie: "Będziemy wspierać jego działania"

2025-09-14 9:20

Wicepremier i szef MON zabrał głos w sprawie głośnego wpisu prezydenta USA. Donald Trump zapowiedział nałożenie sankcji na Moskwę, jeśli "wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo". - Polska jest zdecydowana w sprzeciwie wobec zakupów surowców z Rosji - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Trump

i

Autor: ART SERVICE, Evan Vucci/AP

Kosiniak-Kamysz: Nie chcemy surowców z Rosji

- Polska jest zdecydowana w sprzeciwie wobec zakupów surowców z Rosji – oświadczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o sankcjach wobec Moskwy.

Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do sobotniej deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Rosję, jeśli wszystkie państwa NATO przestaną kupować rosyjską ropę. - Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie. My jesteśmy zdecydowani, jednoznaczni w zakupach od Federacji Rosyjskiej. Mówimy absolutne „nie" dla tych zakupów – podkreślił wicepremier, który w sobotę, 13 września, w Kielcach uczestniczył w VII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prezes PSL odniósł się też do nocnego nalotu rosyjskich dronów. Przypomniał, że po raz pierwszy od II wojny światowej na terytorium Polski – a tym samym NATO – został unieszkodliwiony obcy statek powietrzny. – Wielu nie wierzyło, że jesteśmy w stanie strącić drony nad przestrzenią NATO. To się stało. NATO daje twardą, jasną odpowiedź – zaznaczył.

Sankcje na Rosję, cła na Chiny

- Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę od Rosji - napisał prezydent USA Donald Trump w swoim poście z 13 września. Podkreślił, że „zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!”.

Trump przekonuje też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę na Ukrainę. - Wierzę, że nałożenie przez NATO, jako grupę, ceł w wysokości 50 do 100 proc. na Chiny, które zostaną całkowicie uchylone po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmiesznej wojny - napisał Trump.

